Трое свидетелей Иеговы получили по восемь лет колонии в Астрахани

час назад

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Суд в Астрахани приговорил троих свидетелей Иеговы к восьми годам колонии общего режима, признав их виновными в организации, участии и финансировании экстремистской организации. Еще одна последовательница "Свидетелей Иеговы" приговорена к трем с половиной годам колонии.

По версии следствия, они были фактическими руководителями местной организации "Свидетели Иеговы" и продолжили организовывать собрания после ее объявления экстремистской. При этом они "использовали меры конспирации, в том числе с использованием видео-конференц-связи".

В рамках уголовного дела полиция и ФСБ провели 27 обысков и изъяли у обвиняемых средства связи, компьютеры, литературу экстремистского содержания и тетради, говорится в сообщении Следственного комитета России.

"Медиазона" (издание признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) уточняет, что речь идет о 47-летнем актере театра кукол Рустаме Диарове, 46-летнем сварщике Сергее Кликунове, 45-летнем строителе Евгении Иванове и его жене Ольге.

Обвинение запрашивало им сроки на полгода больше каждому, чем назначил суд.

Восемь лет - самый большой срок, назначенный в России свидетелям Иеговы. В июне восемь колонии общего режима получил также 43-летний последователь "Свидетелей Иеговы" из Благовещенска Алексей Берчук.

Дела против свидетелей Иеговы в России

В 2017 году Верховный суд России признал организацию "Свидетелей Иеговы" экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Минюст России утверждал, что свидетели Иеговы осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", отметив, что "Свидетели Иеговы - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России.

Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось.