Любовь важнее титула: японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

46 минут назад

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Принцесса Японии Мако вышла замуж за Кеи Комуро, с которым познакомилась во время учебы в университете. Комуро - человек простого происхождения, и брак с ним лишает Мако статуса члена императорской семьи.

По японской традиции, утрата этого статуса - прерогатива женщин: члены императорской семьи мужского пола сохраняют эту привилегию и в случае брака с женщинами неаристократического происхождения.

Принцесса Мако - первый член императорской семьи, отказавшийся и от традиционной церемонии императорской свадьбы, и от значительной суммы денег (примерно 1,3 млн долларов), положенных японским принцессам при выходе замуж.

Ожидается, что теперь пара переедет в Нью-Йорк, где Комуро работает адвокатом. В прессе молодоженов немедленно сравнили с членами британской королевской семьи, принцем Гарри и Меган Маркл, тоже оставившими королевский двор после свадьбы.

Как и в случае с Меган Маркл, после объявления о грядущей свадьбе и приезда Комуро в Японию местная пресса пристально следила за каждым его шагом. В частности, его критиковали за "неподобающую" прическу - мол, человеку, вступающему в брак с японской принцессой, не положено собирать волосы в хвостик.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Мако (справа) прощается с сестрой, принцессой Како, перед отъездом

Принцесса Мако и Кеи Комуро (им обоим по 30 лет) познакомились во время обучения в Международном христианском университете в Токио.

В 2017 году пара объявила о помолвке и с тех пор не сходила со страниц японских таблоидов. По сообщениям пресс-службы императорского дворца, для Мако это внимание не прошло бесследно: ей пришлось лечиться от посттравматического стрессового расстройства.

Затем Комуро отправился в Нью-Йорк получать степень по юриспруденции. Мако осталась в Японии, где работала исследователем в музее Токийского университета - у нее есть научная степень по искусствоведению и музейному делу.

В 2018 году императорский дом объявил о переносе свадьбы.

Тем временем в прессе начали активно обсуждать финансовые сложности в семье Комуро. По сообщениям, его мать обручилась с человеком, утверждавшим, что оказывал ей финансовую помощь и теперь требовавшим свои деньги - 36 тысяч долларов - обратно. В апреле этого года Комуро заявил, что готов выплатить эту сумму.

Императорский двор отрицал, что задержка со свадьбой связана с ситуацией вокруг семьи Комуро, однако наследный принц Фумихито однажды заявил, что было бы важно утрясти все финансовые вопросы до свадьбы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В день свадьбы в одном из парков Токио проли протесты против брака Мако и Комуро

Перспектива свадьбы члена императорского дома с простолюдином в Японии понравилась не всем. Даже в день бракосочетания в одном из токийских парков прошла акция протеста, хотя и не слишком многолюдная.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Токио Хидехару Тамура, принцесса Мако - не первая женщина в императорской семье, пострадавшая из-за любви к простолюдину.

20 лет назад ее бабушка, принцесса Эмерита Мичико, на нервной почве временно потеряла голос - японские СМИ посчитали ее недостойной быть женой императора. Ее тетя императрица Масако страдала от депрессии из-за обвинений в неспособности зачать наследника мужского пола.

Женщинам в императорской семье приходится соответствовать определенным ожиданиям: они должны поддерживать своих мужей, рожать наследников и хранить японские традиции. Любое отступление от правил вызывает жесткую критику.

Даже при том, что со свадьбой Мако теряет свой статус, критика в адрес ее супруга, самой принцессы и брака в целом не утихает.