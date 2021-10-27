"Я - футболист и я - гей". Каминг-аут австралийца Джоша Кавалло - первый среди звезд футбола

час назад

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Австралийский футболист Джош Кавалло объявил о своей гомосексуальности, став единственным в мире на данный момент открытым геем среди профессиональных футболистов, играющих на высшем уровне.

21-летний игрок клуба высшей австралийской лиги "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло объявил о своей сексуальной ориентации в соцсетях.

"Я хочу рассказать кое о чем очень личном, о чем я, наконец, могу говорить без чувства неловкости", - написал Кавалло в соцсетях, а затем в видеоклипе объявил: "Я - футболист и я - гей. Я хочу лишь играть в футбол, и чтобы при этом ко мне относились как ко всем".

Футболист рассказал, что он устал одновременно играть на пределе сил и вести двойную жизнь.

"Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет, но теперь я могу оставить эту борьбу, и я очень рад этому", - сказал Кавалло.

Предшественники - от Фашану до Битти

Джош Кавалло - единственный совершивший каминг-аут действующий футболист высшей лиги в мире, но не единственный профессиональный футболист-гей вообще.

Там же, в Австралии, в низшей лиге играет 28-летний Энди Бреннан, который объявил о своей гомосексуальности в 2019 году. Он-то и был первым австралийским профессиональным футболистом, сделавшим это. Бреннан играл и в высшей лиге, правда, вышел на поле всего несколько раз.

Во второй лиге США, USL Championship, играет 26-летний Коллин Мартин, который совершил каминг-аут в 2018 году.

В 2013 году о своей гомосексуальности объявил игрок сборной США Робби Роджерс. Формально на момент этого заявления он не был действующим профессиональным футболистом, но это был лишь коротенький перерыв в его карьере между английским и американским клубами Leeds и LA Galaxy. Сейчас Роджерс уже не играет.

Первым же открытым геем среди профессиональных игроков в 1990 году стал английский футболист Джастин Фашану. В 1998 году, в возрасте 37 лет, он покончил с собой после того, как был обвинен в США в сексуальном приставании к 17-летнему юноше.

В основном же профессиональные футболисты если и объявляли о гомосексуальности, то после окончания карьеры.

Так сделал, например, в 2014 году игрок сборной Германии, "Штутгарта" и трех клубов английской Премьер-лиги Томас Хитцльшпергер.

Совсем недавно, в 2020 году, о своей сексуальной ориентации объявил бывший игрок английского клуба Hull City Томас Битти. Комментируя заявление Джоша Кавалло, он сказал, что горд за него и что футболистам-геям нужно смелее заявлять о себе.

Джек Мёрли, автор подкаста Би-би-си "LGBT Sport Podcast"

"Я - футболист и я - гей". Кому-то, может быть, эти слова покажутся не очень важными, но на самом деле решение Джоша Кавалло открыться имеет огромное значение.

В отличие от тех, кто, как Томас Хитцльшпергер, сделал каминг-аут только по окончании карьеры, Кавалло решил рассказать о себе, будучи действующим игроком.

Геи и мужчины-бисексуалы представлены в футболе гораздо шире, чем вам может казаться. Есть геи в низших лигах, есть судьи-геи, такие как Райан Аткин и Джеймс Эдкок.

Но то, что возможность открыться почувствовал еще играющий профессионал высшего уровня, - это шаг огромной важности. И люди привествуют его, судя по реакции в соцсетях.

Как говорит сам Джош, слишком многие в футболе считают, что единственный способ быть успешным игроком - это скрывать свою сексуальную ориентацию, и многие решают, что легче совсем уйти из этого спорта, нежели быть самим собой.