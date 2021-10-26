"Коготок увязнет - всей птичке пропасть". Зачем Google встречался с депутатами Госдумы

35 минут назад

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В понедельник представители американской корпорации Google провели переговоры с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в формате телемоста. Некоторые IT-эксперты раскритиковали Google за участие в этом мероприятии. О чем шла речь на встрече и зачем это нужно компании?

На встрече представителей Google с российскими депутатами присутствовали директор YouTube по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини и директор по взаимодействию с органами государственной власти в "Google Россия" Марина Жунич.

После переговоров глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что российская сторона потребовала от Google провести "работу над ошибками". В частности, депутаты хотят, чтобы компания восстановила аккаунты двух немецких YouTube-каналов RT и включила Россию в перечень стран, в которых нельзя ставить под сомнение итоги выборов в видео на YouTube.

В конце сентября из YouTube удалили без возможности восстановления два немецких канала российского RT - RT DE и Der Fehlende Part - за нарушение условий использования сервиса. За отказ разблокировать каналы российские власти угрожали Google штрафами на сумму до 3 млн рублей.

На встрече депутаты также критиковали Google за то, что компания до сих пор не удалила несколько видео на YouTube, которые содержат "призывы к взлому и повреждению российской системы электронного голосования".

Google после встречи опубликовал сообщение, дипломатично заявив, что компания соблюдает российское законодательство, работает с запросами России так же, как с запросами других стран и оплачивает в срок все штрафы.

Зачем эта встреча была нужна Google?

Эксперты в области информационных технологий сходятся во мнении, что компания хочет сохранить свое присутствие на российском рынке и поэтому не вступает в конфронтацию с российскими властями.

Такое взаимодействие - необходимо для корпорации уровня Google, отмечает в разговоре Би-би-си директор по стратегическим проектам российского Института исследований интернета Ирина Левова.

"Это хорошо, на мой взгляд. Последние годы Google не очень активно этим занимался в России. Этот шаг демонстрирует понимание корпорации, что надо вести диалог с регуляторами стран, в том числе с российскими властями", - говорит Левова.

Об этом заявил и сам Марко Панчини на встрече с депутатами, отметив, что Россия имеет большое значение для Google и компания готова к взаимодействию в том числе по тем вопросам, которые вызывают разногласие.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Депутат Василий Пискарев заявил, что российская сторона потребовала от Google провести "работу над ошибками"

Повлиять на решение компании провести переговоры с российскими властями могли регуляторные риски, которые связаны с блокировками или замедлением работы других зарубежных сервисов на территории России (LinkedIn, Telegram, Twitter), отмечает Левова.

"Любая страна для крупной компании - это источник доходов, - поясняет она. - Они заинтересованы в том, чтобы продолжать работать в стране. Наш рынок, конечно, не такой, как Китай, но тоже источник и данных и прибыли".

IT-эксперт и автор телеграм-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев также считает, что Google таким образом спасает свой бизнес в России. Но его лично это событие возмутило.

"Они хотят сохранить статус-кво - все соблюдается, деньги идут. Но Google не понимает, с кем они разговаривают. Коготок увязнет - всей птичке пропасть", - комментирует Климарев. Из-за этой встречи, на его взгляд, страдает репутация компании.

После того, как Google адаптировал свои продукты к китайскому рынку (создал поисковик для китайского рынка со встроенной цензурой), сотрудничество с российскими властями не скажется на репутации компании, иронизирует ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

"Компания будет продолжать маневрировать между санкционными списками США и собственными коммерческими интересами и той прибылью, которую она может получить на рынке. Все вопросы, связанные с правами меньшинств, оппозиционеров и активистов компанию волнуют меньше", - говорит Дарбинян.

Компания не выполнит требования депутатов?

Михаил Климарев убежден, что Google не будет выполнять требования депутатов, касающиеся восстановления аккаунтов RT в YouTube.

Если Google начнет выполнять политические требования Госдумы и решит разблокировать YouTube-каналы RT, это приведет к конфликтам, последуют вопросы от Германии, предполагает Климарев.

В компании пояснили, что каналы RT DE и Der Fehlende Part были удалены из YouTube, потому что нарушали условия пользования, а именно запрет на публикацию видео в течение семи дней, который выносится за нарушение правил в отношении информации о Covid-19. По данным компании, во время этой недельной приостановки владельцы обходили ограничения, используя другой канал.

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS Подпись к фото, Во встрече с депутатами участвовала директор по взаимодействию с органами власти в "Google Россия" Марина Жунич

Невыполненным может остаться и требование об открытии представительства в России. Этого требует закон "о приземлении" зарубежных IT-компаний. На данный момент официального офиса Google LLC в России нет, есть только дочка компании ООО "Гугл", которую корпорация не признает представительством.

В сообщении Google говорится, что информация о требованиях этого закона была доведена до сведения руководства, но на встрече решение по этому вопросу представители компании не озвучили.

За отказ открыть представительство в России предусмотрены штрафы и блокировки. Google регулярно штрафуют в России и по другим нарушениям. С 2011 года российские власти обратились к Google 123 606 раз, попросив удалить более 950 тысяч единиц контента - в основном из поиска и YouTube.

"Компания готова закрывать глаза на нарушения некоторыми российскими законами самой политики компании и будет подстраиваться под рынок, даже если пользователям это может не понравиться. Будь то удаление видео ФБК* из YouTube, которые подвергают сомнению выборы, удаление приложений организаций, признанных в России экстремистскими и нежелательными", - поясняет Саркис Дарбинян.

Google убеждает российские госорганы, что они готовы удалять любой контент, который противоречит российскому законодательству, отмечает ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

Участие в этой встрече с депутатами вряд ли обусловлено желанием Google сократить количество штрафов, отмечает Ирина Левова, так как суммы штрафов, которые предусмотрены российским законодательством, не существенны для Google.

На встрече с депутатами представители Google уточнили, что компания оплатила ​​все штрафы, по которым вступили в силу решения суда.

Если бы представители Google не встретились с депутатами, риск блокировки YouTube и Google был бы намного выше, считает Дарбинян. При этом, уверен он, российские власти сдерживают от блокировки сервисов компании экономические выгоды.

"Россия и российские пользователи очень сильно интегрированы в мировую экономику и, конечно, блокировка YouTube - это не вопрос правового и технического характера. С этим давно разобрались - и законы есть, и возможности. Это вопрос экономического характера - очень сильно пострадают наши крупные рекламодатели вроде "Газпрома", блогеры и предприниматели", - отмечает Дарбинян.