В Госдуме придумали, как наказывать за отождествление роли СССР и нацистской Германии – штрафами и арестами

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В Госдуму внесен законопроект о штрафах или аресте до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии.

Запрет проводить параллели между советским и нацистским режимами в России уже есть - в июне 2021 года по поручению Владимира Путина депутаты внесли поправки в старый закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В поправках, правда, не говорилось, как будут наказывать нарушителей. Теперь законодатели решили внести ясность. Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей.

Законопроект о наказании внесли вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Сама статья сформулирована длинно - "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Зато карательные меры за нарушение прописаны ясно и недвусмысленно - граждан предлагается штрафовать на сумму от тысячи до двух тысяч рублей или арестовывать на 15 суток. Штрафы для должностных лиц будут составлять от одной до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы будут увеличены - для граждан от 2,5 до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток, для должностных лиц - от пяти до 20 тысяч или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.