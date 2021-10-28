Усиление антиковидного режима в России: что происходит в Москве и регионах

Олег Болдырев

Би-би-си

38 минут назад

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Накануне недели "нерабочих дней" регионы один за другим ужесточают эпидемиологические ограничения. В некоторых антиковидные меры уже усилены, где-то ужесточение минимально.

Би-би-си собрала данные по нескольким регионам, сопоставив их со статистикой заполняемости ковидных коек.

В Москве жесткие ограничения начали действовать с четверга, на два дня опережая общенациональный режим нерабочих дней. Закрыты кафе и рестораны, не работают магазины - за исключением тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходмости. Аптеки открыты. Под замком практически вся сфера услуг - от салонов красоты до шиномонтажа, актуального на рубеже зимы.

Для обладателей QR-кодов доступны театры и выставочные залы, однако заполняемость тех и других должна быть сокращена наполовину. После 7 ноября заполняемость можно будет поднять до 70%. Оказание услуг в государственных учреждениях прекращено, исключение сделано для выдачи свидетельств о смерти и рождении. Невакцинированные жители от 60 лет и старше должны сидеть по домам. В школах и детских садах - каникулы.

Несмотря на стабильный рост заболеваемости, московские власти пока оценивают заполняемость ковидных коек как умеренно высокую - по заявлению вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, на прошлой неделе резерв в госпиталях для ковидных больных составлял 11 тысяч мест.

Власти северной столицы заявляют, что из 9,5 тысяч мест в ковидных больницах свободны пока что около трети (чуть больше трех тысяч). Однако только во вторник-среду в ковидные больницы привезли, по данным Смольного, 528 новых заболевших.

До 30 октября для тех, кто предъявит документ о вакцинации или справку о медотводе от прививок, доступны торговые центры, общепит и сфера услуг. В "нерабочую неделю" рестораны и непродовольственные магазины закроются, готовые блюда можно будет купить только на вынос. Салоны красоты будут закрыты, но для парикмахерских сделаны исключения. В стоматологическую клинику можно будет попасть только с острой болью.

Высокое искусство в виде театров и музеев останется доступным для тех, у кого есть сертификат о вакцинации или медотвод от прививки. К субботе встанут на прикол все туристические суда на Неве. Гулять по городу с экскурсией можно будет только в группах до 20 человек.

В других регионах ситуация с местами в ковидных больницах куда хуже. В Воронежской области, по сообщениям СМИ, заняты 90% коек. Ограничения на торговлю и массовые мероприятия были ужесточены еще с 25 октября. Работать в обычном режиме продолжают только продуктовые магазины и аптеки, все остальное можно купить либо через пункты выдачи, либо заказывая на дом.

Закрыты школы и детские сады, исключение сделано только для маленьких детей, чьи родители вынуждены ходить на работу и не могут трудиться удаленно. Закрыты кинотеатры и концертные залы, исключение не сделано для музеев и галерей. Не работают банки, хотя, как подчеркивается в указе воронежского губернатора, "неотложные функции по расчетам и платежам" все же осуществляются.

Позволено работать автосервису, салонам ритуальных услуг и мастерским по изготовлению ключей.

В Курской области с больничными койками тоже очень тяжело - заполнены на 25 октября были 93% мест в ковидариях. Нерабочие дни тоже начались 25 октября. Но режим ограничений не такой суровый.

Будут работать продуктовые и оптовые рынки. При условии 25% загрузки смогут фукнционировать фитнес-центры и бассейны, открыт общепит. Можно попасть к нотариусам и даже сходить в кинотеатр (на сеанс можно продать только половину билетов). В отличие от многих других регионов, остаются открытыми ветеринарные клиники.

Непривитые куряне старше 65 лет обязаны сидеть дома, но могут пойти погулять с собакой, позаниматься физкультурой у дома и следовать "к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, садового дома, а также нахождения на указанных земельных участках и объектах". Продолжает работать общественный транспорт, на котором это самое "следование" можно осуществить.

А вот Хакасия остановила работу общественного транспорта в главных городах - Абакане, Черногорске и Саяногорске. Таксисты смогут работать только с сертификатом о прививке или свидетельством о перенесенном за последние полгода заболевании. С 27 октября запрещены все массовые мероприятия, закрыта торговля, за исключением продовольственной и аптечной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Хакасии общественный транспорт не ходит

В отличие от большинства других регионов Хакасия ввела комендантский час - с 10 вечера до 6 утра. Гулять ночью разрешено только в одиночку или с детьми. Еще можно ездить на работу или на дачу, гулять с собакой и выносить мусор.

Власти Хакасии обосновали запреты емко и понятно: "В связи с крайне сложной эпидемиологической обстановкой, грозящей парализовать систему здравоохранения". На 27 октября свободными оставались 11% коек в ковидных больницах.

Губернатор Орловской области заявил еще 18 октября, что места в ковидных больницах закончились вовсе, хотя на прошлой неделе сообщалось, что 5% мест все же свободно. Усиление мер по борьбе с ковидом началось с 25 октября - были запрещены все массовые мероприятия, даже те, что проводились на открытых площадках.

Остальные ограничения - они вводятся с 30 октября на неделю - довольно стандартны: запрет любой торговли, кроме продовольственной и аптечной, запрет на работу кинотеатров, клубов, концертных и спортивных залов.

Любопытно, что указ губернатора области освобождает от ограничительных мер для сферы услуг "организации, свободные (защищенные) от Covid-19". Как объяснили в региональном правительстве, под таковыми понимаются фирмы, где вакцинированы 100% сотрудников, есть отдельный вход с улицы и условия для соблюдения социальной дистанции. В региональном реестре таких "свободных от ковида" учреждений уже больше 1300 компаний в сфере торговли, индустрии красоты и прочих услуг.

На грани коллапса - больничная система в Севастополе (аннексирован Россией в 2014 году), на днях губернатор крымского города заявил: "Практически весь коечный фонд занят, 5% остается в резерве" - и пообещал найти еще 200 мест для лечения больных коронавирусом.

Из-за этого власти пошли на введение пассажирского контроля: с 30 октября по 7 ноября на блокпостах вокруг Севастополя и на железнодорожном вокзале будут проверять сертификаты о вакцинации или о перенесенном в последние полгода заболевании. Жителей Севастополя перестанут пускать в общественные места без сертификатов о вакцинации или перенесенной болезни.

Сейчас общепит ограничен в работе по ночам, отменены массовые мероприятия. Начиная с субботы, вся непродовольственная торговля будет прекращена, рестораны и бары будут работать только на вынос.

На Ставрополье, по данным на вторник, было свободно около 9% больничного фонда, определенного под лечение ковида. Однако ограничения, вводимые с субботы, будут мягче, чем во многих других регионах - общепит продолжит обслуживать клиентов с сертификатами о вакцинации до 23:00, будут в сокращенном режиме открыты театры и детские сады.

Торговые центры, спортзалы и рынки будут закрыты. Возрастной порог для изоляции невакцинированных граждан установлен на отметке в 60 лет.

В Забайкалье заполнены 95% мест для лечения ковидных больных, но усиления режима умеренные: будут открыты общественные места, рестораны и кафе. С 50-процентным ограничением в заполняемости для переболевших и вакцинированных будут открыты кинотеатры, театры, концертные залы и библиотеки.

На таких же условиях будут работать заведения сферы услуг. На домашний режим перевели невакцинированных пожилых граждан в возрасте от 65 лет.

В Иркутской области занято почти 90% больничных мест для лечения ковида. Однако ограничения на предстоящие дни нельзя назвать радикальными: судя по доступным документам, не будут закрывать столовые, кафе и рестораны (они должны работать с половинной загрузкой залов), продолжат работать фитнес-центры и спортзалы, театры, концертные и выставочные залы (тоже для 50% посетителей).

Дифференциации между привитыми и непривитыми, судя по официальным документам, нет.

Замгубернатора Свердловской области заявил в среду, что в регионе осталось 8% коечного фонда для ковидных больных. Власти расширяют использование QR-кодов для допуска в места развлечений, предприятия сферы услуг. Торговый и ресторанный бизнес готовы к тому, чтобы ограничивать вход для непривитых и не переболевших, однако пока что четких требований на этот счет нет.

Планировалось, что расширить список мест, куда можно будет попасть только с сертификатом о прививке, расширят после 7 ноября, но руководство региона решило не медлить. В нерабочие дни с 30 октября для вакцинированных продолжат работать торговые центры, театры и кинозалы, салоны красоты. QR-коды будут обязательны для прохода в бассейны, спортивные и тренажерные залы.

Невзирая на высокий (в сравнении с остальной Россией) уровень вакцинации в Белгородской области, заболеваемость в этом регионе сильно подскочила в октябре. Власти сообщили, что заполнены 95% коек в ковидных больницах. Полностью ограничения будут введены на "нерабочую неделю" с 30 октября.

Закроются магазины - кроме продовольственных и аптек, будут запрещены массовые мероприятия в помещениях. Сферу косметических услуг и спортивно-тренажерные объекты прикрыли уже с 27 октября. Останутся открытыми зоомагазины и ветеринарные аптеки. Будут работать автомастерские и пункты шиномонтажа, можно будет получить свидетельство о браке, рождении или смерти.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает, что для вакцинированных, переболевших или обладателей свежих отрицательных ПЦР-тестов продолжат работать фудкорты, но в указе губернатора Белгородской области такого исключения не видно.

В Челябинской области из почти 9 тысяч коек для лечения ковидных больных к середине недели свободны были менее 2%. Но тотального ограничения в торговле и сфере услуг не планируется: во время "нерабочей недели" обладателям сертификатов о вакцинации, как следует из указа губернатора Алексея Текслера, будет открыт доступ в торговые и торгово-развлекательные центры, массажные салоны, бани, солярии и оздоровительные комплексы и фитнес-центры.

Учреждения массовой и высокой культуры в указе Текслера не упомянуты вовсе. Кафе и рестораны с 25 октября перестали работать по ночам. Непривитым гражданам в возрасте от 60 лет велено сидеть дома, правда, разрешено отойти от жилища на 100 метров - выгулять собаку или выбросить мусор. Исключения для невакцинированных пожилых сделаны для "случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг".

По словам вологодских чиновников, на этой неделе в больницах области, перепрофилированных под лечение ковидных больных, оставалось свободными 8,4% коек. Тем не менее ограничения в нерабочую неделю с 30 октября будут довольно щадящими.

22 октября глава местного Роспотребнадзора и чиновники из правового и трудового департамента региона заявили, что работа общепита прекращаться не будет, останутся открытыми оздоровительные и культурные учреждения. Последним предписано соблюдать более просторную рассадку посетителей, но эти ограничения существовали и раньше.