Адвоката Ивана Павлова и его коллег внесли в список СМИ-"иноагентов"

35 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Иван Павлов (слева) защищал бывшего спецкора "Коммерсанта" Ивана Сафронова

Российский минюст внес в список СМИ-"иностранных агентов" бывшего руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова и четырех его бывших коллег. Адвокат защищает журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Самого Павлова ФСБ обвиняет в разглашении тайны следствия.

Павлов написал в своем телеграм-канале, что давно ждал, когда его признают иностранным агентом, и что ему было обидно не быть в числе журналистов и правозащитников, уже попавших в реестр.

По словам Павлова, с апреля этого года его адвокатская деятельность в России оказалась полностью парализована, вследствие чего ему пришлось уехать в Грузию. Как он заявил, решение минюста он будет обжаловать в судебном порядке, а в Россию возвращаться пока не намерен.

В числе других список СМИ-"иноагентов" пополнила петербургский адвокат Валерия Ветошкина, которая представляла сторону запрещённого в России "Фонда борьбы с коррупцией" на процессе по признанию его экстремистской организацией.

Еще трое бывших членов "Команды-29", внесенных в список минюста - юристы Максим Оленичев и Елена Скворцова, а также журналист Максим Заговора.

Другой реестр - незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента", тоже пополнился - в него включено межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть", говорится на сайте минюста.

Как растет список "иноагентов"

До сегодняшнего дня в реестре СМИ-"иноагентов" было 88 наименований. В последний раз он пополнялся 15 октября - тогда в него включили издания Republic и "Росбалт".

А еще неделей ранее, 8 октября, минюст расширил список сразу на 12 пунктов, признав СМИ-"иноагентами" три интернет-издания и девять физлиц (большинство из них - журналисты).

Самое масштабное пополнение реестра произошло 29 сентября, когда в него внесли 24 новые записи. Тогда "иноагентами" объявили, в частности, издание "Медиазона", ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также ряд электоральных экспертов, сотрудничавших с движением "Голос" (признан объединением, выполняющим функции "иноагента").

Общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" стало первым в новом реестре - незарегистрированных общественных объединений, признанных "иностранными агентами". Вторым 29 сентября в него был внесен правозащитный проект "ОВД-Инфо".

До декабря 2020 года в реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре в него были впервые включены физлица (пять человек), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ, а затем он начал стремительно пополняться.

Недавно ситуацию с расширением реестра прокомментировал президент России Владимир Путин. Выступая на заседании клуба "Валдай", он не согласился с тем, что в России могут записывать в "иноагенты" "ковровым образом".

"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их [иностранных агентов] у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - заявил Путин на фоне опасений, что вскоре список могут пополнить сотни изданий и фамилий.

Отвечая на вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, недавно получившего Нобелевскую премию мира, Путин заявил, что российский закон об "иноагентах" не запрещает иметь собственное мнение, но "деньги из -за бугра должны быть окрашены" (речь идет о пометке, которую должны ставить на своих материалах "иноагенты").

При этом, отметил Путин, в России, в отличие от США, нет уголовной ответственности для "иноагентов". Однако с весны 2021 года в России действует закон, предусматривающий до пяти лет лишения свободы для физлиц-"иноагентов" за "злостное уклонение" от их обязанностей. Сам Путин подписал его в конце прошлого года.

Тайны следствия

"Команда 29" - это некоммерческий проект, в который входили адвокаты, юристы и журналисты.

Юристы "Команды 29" специализировались на уголовных делах, связанных с разглашением информации, в том числе с гостайной, а также защищали обвиняемых в госизмене. В частности, Павлов и его коллега Евгений Смирнов вели дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Бывший спецкор "Коммерсанта" Иван Сафронов был задержан ФСБ в июле 2020 года и с тех пор содержится в СИЗО. Ему вменяют госизмену, но в чем заключается суть обвинений, общественности неизвестно - дело засекречено.

Адвокат Иван Павлов, взявшийся защищать Сафронова, с самого начала выступал против засекречивания под видом гостайны материалов следствия и вместе с другим адвокатом, Евгением Смирновым, отказывался подписывать подписку об их неразглашении. Это вызвало недовольство ФСБ - руководство службы пыталось добиться дисциплинарного наказания адвокатов, но тщетно.

И хотя ничего по существу дела Павлов прессе не рассказывал, на него завели уголовное дело о разглашении данных следствия, и 30 апреля он был задержан в одной из московских гостиниц. По его адресам в Москве и Петербурге прошли обыски, а суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ему запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом, а также возложили обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.

"Следствие считает что я совершил преступление, когда рассказал вам, журналистам, о том, что вашего коллегу по абсурдному обвинению держат в Лефортово незаконно. Конкретно мне вменяются два обстоятельства. Первое - что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и второе - то, что я рассказал 2 марта вам же перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некий секретный свидетель под псевдонимом "Ландер". Эти два обстоятельства, оказывается, представляют большую следственную тайну", - рассказывал Павлов после обыска.

"Считаю, что это месть за мою принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел, которые расследуются следственным управлением ФСБ России", - добавил Павлов.

Он говорил, что следователь ФСБ Александр Чабан, который занимается делом Сафронова, неоднократно высказывал ему угрозы уголовного преследования.