Блогера Андрея Пыжа осудили на пять лет за незаконный доступ к гостайне

4 часа назад

Автор фото, YOUTUBE/URBANTURIZM

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима петербургского диггера и блогера Андрея Пыжа - его обвиняют в незаконном сборе и распространении сведений, составляющих государственную тайну. Материалы дела были засекречены.

Его YouTube-канал публиковал ролики об экстремальных путешествиях, в том числе связанных с проникновениями на заброшенные и действующие промышленные объекты. У канала около 800 тысяч подписчиков и более ста видеороликов.

Как заявляет пресс-служба прокуратуры Москвы, 37-летний Андрей Пыж с декабря 2018 по август 2020 года "незаконно получал сведения, составляющие гостайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе".

По этой статье ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Таинственное дело

Как и во многих других подобных случаях, материалы следствия были засекречены, суд шел в закрытом режиме.

Пыж был арестован 6 августа 2020 года по ходатайству управления ФСБ по Москве и Московской области, до суда он находился в СИЗО "Лефортово".

Какую именно гостайну незаконно выведал блогер, можно только догадываться, СМИ высказывали различные версии.

Пыж перестал выходить на связь после того, как проник на режимный объект - строящуюся Ленинградскую атомную электростанцию в городе Сосновый Бор, второй энергоблок которой должны запустить в 2021 году, а первый уже запустили в 2018 году, отмечало петербургское Агентство бизнес-новостей.

Телеграм-канал Baza обращал внимание, что Пыж однажды проник на территорию недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения под Нижним Новгородом.

Известно также, что блогер посещал действующую радиолокационную станцию "Днестр-М" в Мурманской области.

Однако назначенный ему государством адвокат Алексей Хальзов утверждал, что уголовное дело не связано ни с блогом Пыжа, ни с роликами на его YouTube-канале.