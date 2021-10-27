Новым детским омбудсменом в России назначена Мария Львова-Белова. Кто она?

22 минуты назад

Автор фото, Aleksandr Ryumin/TASS

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову новой уполномоченной по правам ребенка. На этом посту она сменит Анну Кузнецову, избравшуюся в Госдуму.

Львова-Белова представляла в Совете Федерации Пензенскую область. До этого она долгое время занималась благотворительностью. С 2008 года она руководила пензенским центром "Благовест", который занимался социальной адаптацией детей-сирот и детей с инвалидностью.

После 2014 года Львова-Белова стала руководить еще двумя благотворительными организациями, которые также оказывают помощь детям с инвалидностью - "Квартал Луи" и "Дом Вероники". Эти инициативы с 2017 года получают президентские гранты: в этом году организация Львовой-Беловой получила от государства почти 30 млн рублей.

Одновременно с этим Львова-Белова с 2011 стала членом пензенской Общественной палаты, а в 2017 году вошла и федеральную Общественную палату.

2019 год стал для Львовой-Беловой началом ее работы в федеральной политике. Одновременно с вступлением в "Единую Россию" она стала одним из руководителей пензенского отделения "Общероссийского народного фронта" (движения, созданного Владимиром Путиным), получила мандат депутата пензенской гордумы и вошла в генсовет партии власти, где заняла пост в руководстве группы по развитию гражданского сообщества.

Через год Львова-Белова стала одним из победителей конкурса "Лидеры России", который был создан куратором внутренней политики Кремля Сергеем Кириенко. Тогда же ее назначили сенатором от Пензенской области - и она занимает этот пост по сегодняшний день.