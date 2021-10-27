Дайджест: премьер Судана вернулся в резиденцию; в Бразилии одобрили обвинения против Болсонару

31 минуту назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Беспорядки в Судане продолжаются уже третий день

Смещенный военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдок накануне вечером был освобожден и вернулся в резиденцию в Хартуме, заявила его канцелярия.

"Сегодня вечером премьер-министр Абдалла Хамдок и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной", - говорится в заявлении.

Вскоре после этого стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Хамдоком и приветствовал его освобождение.

При этом местонахождение других задержанных министров по-прежнему остается неизвестным.

Во вторник генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военные пришли к власти в Судане, чтобы предотвратить гражданскую войну.

"Угрозы, свидетелями которых мы стали на прошлой неделе, могли привести страну к гражданской войне, - сказал он.

По словам Бурхана, свергнутый премьер-министр Абдалла Хамдук содержался в доме генерала "для его же безопасности".

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Высокий суд Лондона начнет рассматривать апелляцию американского минюста на решение не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

В январе этого года суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа на том основании, что в таком случае он может покончить с собой.

Сторонники Ассанжа обращались к президенту США Джо Байдену с просьбой закрыть дело и отозвать запрос на экстрадицию.

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Комиссия бразильского Сената, которая расследует действия властей в период пандемии коронавируса, одобрила обвинения против президента страны Жаира Болсонару и других чиновников.

Сенаторы считают, что своими действиями президент и правительство ухудшили ситуацию с коронавирусом в стране, где Covid-19 унес уже более 600 тысяч жизней.

В частности, самого Болсонару рекомендовали обвинить по девяти пунктам, в том числе в шарлатанстве, нарушении санитарных мер, должностных преступлениях и преступлениях против человечности.

Всего в списке - более 70 человек, в том числе действующие и бывшие чиновники, бизнесмены, а также дети самого Болсонару.

Отчет сенаторов будет направлен в судебные органы, которые могут подать жалобы в прокуратуру и Международный уголовный суд в Гааге.

Сам Болсонару, которого неоднократно обвиняли в безрассудном подходе к пандемии и том, что он недооценивает опасность вируса, назвал выводы комиссии предвзятыми.

Ожидается, что генпрокурор Бразилии не будет выдвигать обвинений против Болсонару, поскольку является его сторонником.

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Ассистента режиссера фильма "Раст" Дэйва Холлса, который передал заряженный револьвер актеру Алеку Болдуину, ранее уже отстраняли от съемочного процесса из-за нарушений правил безопасности при использовании оружия.

Впервые об этом сообщил телеканал CNN; накануне компания Rocket Soul Studios подтвердила, что инцидент произошел на съемках фильма "Путь свободы" в 2019 году.

Тогда один из членов съемочной группы получил незначительную травму после того, как пистолет, являвшийся реквизитом, неожиданно выстрелил.

"Холлс был удален со съемочной площадки сразу после выстрела из реквизитного пистолета. Съемки не возобновились до тех пор, пока Дэйв не покинул площадку. В это время был составлен и подан рапорт о происшествии", - говорится в заявлении Rocket Soul Studios.

В компании подчеркнули, что нет никаких свидетельств того, что Холлс несет вину за инцидент на съемках "Раста".

Ранее власти заявили, что Дэйв Холлс передал оружие Болдуину, сказав ему, что оно "холодное", что на жаргоне кинематографистов означает, что оружие не заряжено, и его можно безопасно использовать.

В воскресенье член съемочной группы, работавшая с Холлсом над другим проектом, заявила, что в 2019 году высказывала в отношении него опасения по поводу безопасности.

Между тем, как сообщает газета New York Times со ссылкой на прокурора округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико, в связи со стрельбой на съемочной площадке могут быть выдвинуты уголовные обвинения.

По ее словам, в ходе обысков на площадке было обнаружено большое количество как холостых, так и боевых патронов, а также три револьвера.

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Российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического сектора в обмен на более дешевый газ для страны, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В Молдове на минувшей неделе было объявлено чрезвычайное положение из-за недопоставок российского газа и неопределенности с дальнейшими контрактами в преддверии зимнего отопительного сезона.

В сентябре "Газпром" сократил поставки в Молдову на треть после окончания долгосрочного контракта и потребовал более чем вдвое повысить прежний тариф, чтобы газ продолжал поступать.

На переговорах в этом месяце "Газпром" сказал молдавским чиновникам, что снизит цену, если страна будет готова внести изменения в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС, сообщили FT люди, осведомленные о ходе переговоров.

"Газпром" также хотел, чтобы Молдова отложила внедрение правил ЕС, которые требуют либерализации газового рынка и повышения конкуренции, сказали собеседники издания.

Два человека, знакомые с ходом переговоров, сказали FT, что Кремль рассматривает газовую сделку как часть более широкого политического процесса после того, как в должность президента Молдовы вступила Майя Санду, а ее партия, выступающая за сотрудничество с ЕС, одержала убедительную победу на выборах.

В "Газпроме" утверждают, что в разразившемся газовом кризисе нет политической подоплеки. Президент России Владимир Путин ранее называл "полной чушью" предположения о том, что Кремль использует поставки газа в качестве политического оружия против других стран.

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Испанская государственная железнодорожная компания Renfe хочет запустить собственные скоростные поезда между Парижем и Лондоном, воспользовавшись свободными слотами в Евротоннеле под Ла-Маншем, сообщают европейские СМИ.

Высокоскоростная линия, которую сейчас обслуживает компания Eurostar, соединяет две столицы за 2 часа 15 минут через туннель, открытый в 1994 году. До пандемии этим маршрутом пользовались девять миллионов пассажиров в год, отмечает The Local France.

"До пандемии этот высокоскоростной коридор имел высокий растущий трафик, и эта тенденция, как ожидается, восстановится в следующем году. Согласно проведенному анализу спроса, для Renfe было бы целесообразно и выгодно конкурировать с Eurostar", - цитирует FT заявление компании.

Renfe заявила, что получила предварительную поддержку от оператора туннеля, компании Getlink, и британской HS1 Group, которая отвечает за инфраструктуру со стороны Лондона. В компании Eurostar, которую контролирует французская SNCF, заявили, что приветствуют конкуренцию и "давно готовы к появлению нового оператора на своем маршруте".

Renfe и SNCF уже сотрудничают в рамках скоростного транспортного коридора между Испанией и Францией (французские поезда TGV обслуживают маршрут Париж-Барселона), кроме того, принадлежащий SNCF железнодорожный лоукостер Ouigo конкурирует с Renfe на популярном маршруте Мадрид-Барселона.

Renfe не впервые пытается выйти на французский рынок - в 2019 году компания заявила об интересе к самому загруженному во Франции маршруту Париж-Лион-Марсель, однако столкнулась с бюрократическими сложностями при попытке начать перевозки, отмечает El Pais.

Пустить свои поезда под Ла-Маншем около 10 лет назад пыталась и немецкая Deutsche Bahn в надежде наладить прямое сообщение между Лондоном и Франкфуртом, однако этот план так и не был реализован.