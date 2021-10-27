Либертарианец Марьясов получил 10 месяцев колонии по делу о перекрытии дорог на акции в Москве

36 минут назад

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Акция 23 января прошла в Москве после задержания вернувшегося в Россию Алексея Навального

Суд в Москве приговорил к 10 месяцам лишения свободы члена Либертарианской партии Глеба Марьясова, обвиняемого в "организации перекрытия дорог" во время митинга 23 января. Именно столько требовала для него сторона обвинения.

Суд также удовлетворил гражданские иски к Марьясову на 2,7 млн рублей, поданные Московским метро и Мосгортрансом.

21-летний Марьясов - единственный, кого судили по статье о "приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения" после зимних протестов.

Как указывает "Медиазона" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) такие дела в январе возбудили в дюжине регионов России, по ним прошли десятки обысков, но подозреваемыми стали всего несколько активистов, а обвинения предъявили только одному Марьясову.

Протестующие вышли на улицы Москвы 23 января из-за задержания вернувшегося в Россию после лечения в Германии политика Алексея Навального. Помимо Москвы, протестные митинги прошли почти в 200 городах России, по их итогам были возбуждены десятки уголовных дел.

Дело о перекрытии дорог в Москве было возбуждено спустя несколько дней после акции. По версии МВД, "ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств".

В качестве доказательства того, что именно Марьясов был организатором перекрытия улиц следствие представило видео, на котором похожий на активиста человек говорит "Нужно сейчас всем просто туда", а также показания свидетелей, видевших, как молодой человек размахивал руками.

В то же время в суде выступили двое участников акции, незнакомых с Марьясовым, которые заявили, что видели его 23 января, но перекрывать улицы тот не призывал.