Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

25 минут назад

Автор фото, Tass

Актер Константин Хабенский назначен художественным руководителем Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. Он сменит на этом посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию, сообщили в министерстве культуры России.

В ведомстве заявили, что с уважением относятся к решению Женовача, который пришел в театр в непростой период - он был назначен худруком МХТ имени Чехова в 2018 году после смерти народного артиста СССР Олега Табакова, возглавлявшего театр с 2000 года.

"Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень", - добавили в минкульте.

Народный артист России Хабенский работает в МХТ имени Чехова с 2003 года.

Одновременно было объявлено, что генеральным директором МХАТ имени Горького стал известный бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман.

Кехман при этом продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге, а на аналогичную должность, которую он занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета, придет Дмитрий Юровский, уточнили в министерстве культуры.

Назначение Кехмана в МХАТ имени Горького произошло на фоне театрального конфликта. В апреле в устав МХАТ министерство внесло изменения в устав театра. Худруку Эдуарду Боякову было поручено устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Финансово-хозяйственными и организационными занялся и.о. исполняющего директора Олег Михайлов.