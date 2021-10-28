Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве подруги
Присяжные заседатели признали бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова невиновным в убийстве зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Следствие утверждало, что они состояли в отношениях и чиновник убил ее в машине. Сам Кулаков вину не признавал и настаивал, что в тот день был с семьей, а не с убитой.
Как сообщили Интерфаксу в Подольском городском суде Подмосковья, где шел суд над Кулаковым, свой вердикт присяжные вынесли в среду вечером.
С момента оглашения вердикта подсудимый считается оправданным, в связи с чем бывший глава Раменского района был освобожден из-под стражи в зале суда.
"Пять к одному"
Адвокат Артем Сарбашев сказал ТАСС, что перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения.
На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно вопрос о снисхождении был снят.
"15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор", - заявил Сарбашев.
В разговоре с РБК адвокат уточнил, что присяжные оправдали Кулакова "пять к одному".
Дело Кулакова
Глава Раменского района Подмосковья был задержан 31 мая 2019 года, после чего досрочно покинул свой пост.
Его 39-летняя знакомая Исаенкова, которая была зампредом общественной палаты в Раменском районе, перестала выходить на связь в ночь на 2 мая. Спустя два дня ее тело нашли в принадлежавшем ей автомобиле, который стоял в лесополосе.
Следствие посчитало, что ее убил Кулаков, поскольку испытывал к ней "личные неприязненные отношения". Из показаний чиновника следовало, что он состоял с Исаенковой в отношениях. По данным следствия, женщина была задушена, отмечает ТАСС.
Следствие также заявляло, что на теле убитой нашли биологические следы Кулакова, а проверка на полиграфе показала, что тот виновен.
Сам Кулаков вину не признал. Он заявил следователем, что в момент, когда было совершено убийство, он находился в кругу семьи. Во время следствия бывший глава подмосковного района находился в СИЗО.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды