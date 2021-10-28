Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве подруги

13 минут назад

Автор фото, Mskagency

Присяжные заседатели признали бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова невиновным в убийстве зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Следствие утверждало, что они состояли в отношениях и чиновник убил ее в машине. Сам Кулаков вину не признавал и настаивал, что в тот день был с семьей, а не с убитой.

Как сообщили Интерфаксу в Подольском городском суде Подмосковья, где шел суд над Кулаковым, свой вердикт присяжные вынесли в среду вечером.

С момента оглашения вердикта подсудимый считается оправданным, в связи с чем бывший глава Раменского района был освобожден из-под стражи в зале суда.

"Пять к одному"

Адвокат Артем Сарбашев сказал ТАСС, что перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения.

На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно вопрос о снисхождении был снят.

"15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор", - заявил Сарбашев.

В разговоре с РБК адвокат уточнил, что присяжные оправдали Кулакова "пять к одному".

Дело Кулакова

Глава Раменского района Подмосковья был задержан 31 мая 2019 года, после чего досрочно покинул свой пост.

Его 39-летняя знакомая Исаенкова, которая была зампредом общественной палаты в Раменском районе, перестала выходить на связь в ночь на 2 мая. Спустя два дня ее тело нашли в принадлежавшем ей автомобиле, который стоял в лесополосе.

Следствие посчитало, что ее убил Кулаков, поскольку испытывал к ней "личные неприязненные отношения". Из показаний чиновника следовало, что он состоял с Исаенковой в отношениях. По данным следствия, женщина была задушена, отмечает ТАСС.

Следствие также заявляло, что на теле убитой нашли биологические следы Кулакова, а проверка на полиграфе показала, что тот виновен.