Дело Ассанжа: США убеждают Высокий суд Лондона, что он выдержит американскую тюрьму
Высокий суд Лондона в среду начал рассмотрение апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Американские власти попытаются доказать, что решение британского суда не экстрадировать основателя WikiLeaks было основано на ложной информации. В первый день слушаний свои аргументы изложили представители минюста США.
Американские прокуроры считают, что судья, который в январе принял решение не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, был дезинформирован, поскольку эксперт-психолог не упомянул о наличии у основателя WikiLeaks семьи. Это важно в контексте диагностированной у Ассанжа депрессии и связанного с ней риска суицида. Именно риск самоубийства стал основной причиной решения не экстрадировать Ассанжа в США.
Американская сторона также считает ошибкой, что в январе суд не дал ей возможность предоставить гарантии гуманного обращения с Ассанжем в США. Эти гарантии безопасности в среду изложил представитель американской стороны Джеймс Льюис. Они таковы:
- США обязуются не помещать Ассанжа в одиночное заключение до или после суда - если он не совершит никаких дальнейших правонарушений.
- Ассанж получит возможность наказание в Австралии. Он сможет попросить о переводе в австралийскую тюрьму, и США возражать против этого не будут.
- Администрация тюрьмы, где будет сидеть Ассанж, обеспечит ему любое рекомендованное врачами лечение.
- Ассанжа не будут помещать в тюрьму супермаксимальной безопасности ADX Florence, где заключенные содержатся в полной изоляции друг от друга.
Льюис заверил, что американская сторона считает эти гарантии юридически обязывающими.
В начале слушаний в среду адвокаты Ассанжа заявили, что их клиента попросили не принимать участие в заседании по видеосвязи из-за плохого самочувствия. Однако позже основатель WikiLeaks все же решил выйти на связь и предстал перед судом из специальной комнаты в тюрьме. У него сейчас длинные волосы до плеч, на нем была черная медицинская маска и светлая рубашка с темным галстуком.
Заседание должно продлиться два дня - в четверг свои аргументы представит защита Ассанжа.
Анализ: почему США решили подать апелляцию?
Ольга Просвирова, корреспондент Би-би-си
Американские прокуроры и другие должностные лица потратили на дело Джулиана Ассанжа годы работы. В начале 2021-го британский суд нанес им сокрушительное поражение, отказавшись экстрадировать основателя WikiLeaks в США.
Сразу после оглашения решения американская сторона пообещала подать апелляцию. Шансы на успех были: хотя судья и встала на сторону Ассанжа, она отказала в экстрадиции только на одном основании - опасения за психическое состояние основателя WikiLeaks.
В течение долгих месяцев, когда тянулся этот судебный процесс, защита предоставляла заключения независимых экспертов-психиатров, которые единодушно приходили к выводу, что Ассанж находится в нестабильном состоянии, его посещают суицидальные мысли. Судья согласилась с тем, что риск самоубийства в случае экстрадиции будет слишком высок.
Несмотря на поражение, американские юристы смогли убедить лондонского судью в том, что преследование Ассанжа в США не является посягательством на свободу прессы и не носит политический характер. Оглашая решение 4 января, судья подтвердила, что если бы все, что инкриминируется Ассанжу, было совершено на территории Британии, его ждало бы преследование по британским законам.
В чем обвиняют Ассанжа?
"Дело Ассанжа" началось в 2012 году, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера.
США выдвинули против находившегося на тот момент в Британии Ассанжа 17 обвинений в разглашении государственной тайны и одно - в незаконном взломе компьютерных сетей.
Американские прокуроры заявили, что своими разоблачениями он поставил под угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, прежде всего ближневосточных.
Летом 2020 года минюст США расширил обвинительное заключение против Ассанжа. В документе появилась новая доказательная база. В частности, американские власти рассказали о нескольких конференциях, на которых Ассанж якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.
Кроме того, Ассанжа обвиняют в том, что он связался с хакерскими группировками и предоставил им список целей для взлома. В этом списке были ЦРУ и АНБ, утверждает минюст США.
С 2019 года Ассанж остается в британской тюрьме, его арестовали за нарушение условий освобождения из-под стражи под залог. С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне; он находился там, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Эти обвинения он всегда отрицал, шведское дело против него было закрыто.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды