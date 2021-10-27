Коронавирус: Украина "краснеет", но активно вакцинируется; ученые опасаются мутации, обходящей вакцины

час назад

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Австралийцы смогут вернуться домой после 19 месяцев локдауна в стране; сразу семь областей Украины попали в красную зону, но в стране резко растет число вакцинированных. Тем временем ученые предупреждают о новой вариации коронавируса, которая научилась обходить вакцины, а голливудская актриса Шарлиз Терон призывает богатые страны поделиться рецептами вакцин с бедными. Самое важное о пандемии коронавируса в мире на сегодня.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом на планете за последние 28 дней составляет около 11,7 млн. человек. За этот период около 198 тыс. пациентов скончались, а прививки сделали 662 млн человек.

Согласно подсчетам агентства Франс пресс, за вторник от Covid-19 в мире умерли 8023 человека, при этом по числу летальных исходов на первом месте остаются США (1415 умерших), за которыми следует Россия (1123 смерти) и Украина (692). Больше всего смертей на каждые 100 тыс. населения зафиксировано в Перу (607 умерших на 100 тыс. жителей), на втором месте - Босния и Герцеговина (348), на третьем - Северная Македония (339), а на четвертом и пятом - Болгария (330) и Венгрия (317).

Коронавирус продолжает активно распространяться в странах Восточной Европы. На этой неделе о новых ограничениях объявили Польша, Латвия и Румыния, а в среду правительство Украины записало в красную зону с самым высоким уровнем карантинных ограничений сразу семь областей.

Украина: рост заражаемости и активная вакцинация

Резкий рост заражаемости заставил Государственную комиссию Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности с 30 октября включить в красный список Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области. Киев, который по украинским законам является отдельной территориальной единицей, пока относится к менее опасной "желтой" зоне, но власти столицы считают его скорое включение в красную зону практически неизбежным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Все больше украинцев делают прививки, но страна очень отстает от Запада по темпам вакцинации

"Эпидемическая ситуация - сложная. За последние сутки зафиксировано более 22 тыс. новых случаев Covid-19. Количество госпитализаций, к сожалению, неутешительно растет, - заявил украинский министр развития общин Алексей Чернышев. - От тяжелого течения болезни спасает вакцинация. Просьба к руководителям общин - усиливать противоэпидемические меры, наращивать темпы вакцинации и увеличивать количество тестирований".

Таким образом к красной зоне теперь относятся в общей сложности 15 областей страны (Украина разделена на 27 регионов, включая 24 области, аннексированный Россией Крым и города Киев и Севастополь).

В "красных" регионах введены антивирусные ограничения: полноценно работать разрешается только определенным категориям магазинов и учреждений обслуживания. Похожие меры были приняты в Западной Европе зимой - открыты были только магазины, торгующие самым необходимым. Однако в украинских красных зонах все остальные учреждения сохраняют возможность работать, если все посетители и работники либо имеют отрицательный ПЦР-тест (он действителен в течение 72 часов), либо сертификат о полной вакцинации.

На фоне распространения пандемии все больше украинцев делают прививки. Как передает Франс пресс, за сутки иммунизацию прошли более 291 тыс. человек - самое большое число с февраля, когда украинцы впервые получили возможность сделать прививку от ковида. За последнюю неделю вакцинировались более 1,6 млн жителей страны - по сравнению с 906 тыс. неделей ранее.

По подсчетам агентства Рейтер, в общей сложности украинцы сделали уже 16,5 млн прививок, это означает, что полную вакцинацию прошли только около 18,6% населения - с учетом того, что для нее требуются две дозы.

Коронавирус, который научился обходить вакцины

Ученые из Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Nature, эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.

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От "оригинальной" версии вирус A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за "ошибки сборки". За счет этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован - как оксфордским препаратом от AstraZeneka (как и российский "Спутник", он производится по векторной технологии), так и вакциной Comirnaty от Pfizer (разработана на основе мРНК).

Впервые этот вариант коронавируса был обнаружен около полугода назад, сразу у нескольких пациентов одновременно, в Анголе и в Швеции (хотя изначально A.30 скорее всего зародился в Танзании).

По счастью, жесткие ограничительные меры (в частности, помещение всех инфицированных A.30 в строжайший карантин) не дали этой версии вируса распространиться по другим странам.

Австралия выходит из локдауна

Власти Австралии подтвердили, что на следующей неделе отменят запрет на свободный выезд граждан из страны. Последние 19 месяцев миллионы австралийцев жили не только с этим запретом, но и с рядом других строгих ограничений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Австралийцам требовалось получить разрешение, чтобы выехать за пределы страны

"Пришло время вернуть австралийцам их жизнь", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон, комментируя грядущее открытие границ.

Выезжать из страны без особого разрешения, правда, можно будет только вакцинированным гражданам.

На въезд Австралия пока не открылась, но готовится и к этому. "До конца года мы надеемся принять полностью вакцинированных квалифицированных работников и студентов из других стран", - заявила министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Многие австралийцы, уехавшие из страны до локдауна, теперь смогут вернуться и впервые больше чем за год увидеть своих близких, однако некоторые из них все же не верят в то, что теперь ограничения отменяются. "Я поверю, что границы открылись, когда увижу это своими глазами и услышу истории о беспрепятственном возвращении домой блудных австралийцев", - сказала в беседе с Би-би-си гражданка Австралии Эми Хейз, живущая в Британии.

на карте Подтвержденные случаи в мире Навести на Мир Африка Северная Америка Латинская Америка и Карибы Азия Европа Ближний Восток Океания Показать 240 692 909 заразились 4 898 901 умерли Group 4 Пожалуйста, обновите браузер, чтобы увидеть интерактивный проект Круги показывают число подтвержденных случаев коронавируса в стране Источник: Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США), местные власти

Шарлиз Терон призывает богатые страны отменить патенты на вакцины

Голливудская актриса Шарлиз Терон, также являющаяся главой благотворительного проекта Charlize Theron Africa Outreach, в эфире Би-би-си призвала западные страны отказаться от патентов на производство вакцин ради борьбы с пандемией.

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Это помогло бы производить больше вакцин, а значит, спасти больше жизней, особенно в бедных странах, считает она. Терон называет несправедливым, что пока в США уже делают уколы-бустеры, некоторым категориям граждан во многих странах Африки вакцины по-прежнему недоступны.

"Может быть, умнее было бы связаться с этими странами и дать большему числу людей первую дозу?" - задалась вопросом уроженка Южной Африки Терон в беседе с Би-би-си.

Отменить патенты попросили еще осенью Индия и Южная Африка - две небогатые страны, которые накрыла мощная волна мутировавшего вируса. Страны Запада не намеревались отказываться от защиты собственного медицинского ноу-хау, но в мае власти США неожиданно поменяли мнение. Хотя президент Джо Байден выступил за открытие доступа к патентам, ему не удалось убедить Европу в необходимости этого шага.