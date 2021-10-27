Варшаву поставили на счетчик. Суд ЕС оштрафовал Польшу на 1 млн евро в день из-за спора о судебной системе

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

21 минуту назад

Автор фото, Getty Images

Европейский союз в среду сделал новый шаг в конфликте с правящей в Польше консервативной партией "Право и справедливость". Европейский суд постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС, касающиеся независимости судебной системы.

Высшая судебная инстанция Евросоюза, таким образом, согласилась с предложением Европейской комиссии: инициативу штрафовать Польшу за невыполнение прошлогоднего решения Европейского суда о прекращении работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Еврокомиссия передала в Европейский суд в сентябре.

Польское правительство ожидаемо возмутилось решением суда в Люксембурге. "Путь наказаний и шантажа в отношении нашей страны - это неправильный путь. Это не та модель, в рамках которой должен действовать Европейский союз - союз независимых государств", - написал пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер.

Польские власти доказывают, что и по европейским законам формирование и работа юридической системы страны - это ее внутреннее дело. ЕС отвечает, что вопрос - в разделении властей и независимости судов, а за соблюдением этих принципов в интересах всего ЕС должны следить его центральные органы.

Дискуссия о реформе Верховного суда, судейской Дисциплинарной палате и ее зависимости от правящей партии - это часть долгого и жаркого спора Польши с Брюсселем и другими странами ЕС о том, должны ли законы ЕС ставиться выше национальных законов стран союза, или наоборот.

Профессор европейского права из лондонского Университета Мидлсекса Лорант Пеш напоминает, что это уже третий ежедневный штраф, полученный Польшей от Европейского суда. Первые два, в 100 тысяч и 500 тысяч евро, были назначены за нежелание выполнить решения Европейского суда о вырубке леса в заповедной Беловежской пуще и о закрытии шахты на границе с Чехией.

Но самые большие финансовые потери грозят Польше по другой линии этого же сюжета: Еврокомиссия фактически заморозила перечисление Польше десятков миллиардов евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.

Спор о Дисциплинарной палате

Дисциплинарная палата была создана в 2018 году в рамках судебной реформы, затеянной правящей партией "Право и справедливость". Она должна рассматривать проступки судей Верховного суда и апелляции по делам о проступках рядовых судей, а также прокуроров, адвокатов и нотариусов.

При этом члены Дисциплинарной палаты были назначены решением Национального совета судопроизводства, а состав этого совета, по мнению польской оппозиции, полностью подконтролен правящей партии.

Таким образом, говорят критики, правящая партия через Дисциплинарную палату может полностью контролировать и всех судей стран, увольняя неугодных.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий доказывает, что ЕС не должен вмешиваться в то, как суверенная страна строит свою судебную систему

В апреле 2020 года Европейский суд приказал Польше приостановить работу Дисциплинарной палаты до его окончательного вердикта.

Дисциплинарная палата на год с небольшим прекратила деятельность, но пожаловалась на решение Европейского суда в Конституционный суд Польши. Правительство же пообещало Евросоюзу изменить закон о ДП, но - в рамках более широкой реформы, и до сих пор ничего официально не сделало.

В сентябре Еврокомиссия попросила Европейский суд приговорить Польшу к штрафу в миллион евро ежедневно за отказ остановить работу Дисциплинарной комиссии. Причем саботировать это наказание, ссылаясь на верховенство своих законов, Польша, скорее всего, не сможет, поскольку деньги будут вычитаться из ассигнований из бюджета ЕС.

Спор на миллиарды евро

Параллельно в этом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Конституционный суд страны решить, что главнее - конституция Польши или законы ЕС. Этот запрос премьер подал по другому поводу, но фактически он стал частью большого спора Брюсселя и Варшавы о приоритете национальных и общеевропейских законов.

Запрос в КС возмутил центральные власти Евросоюза, которые доказывают, что верховенство законов ЕС по отношению к законодательству отдельных стран прописано в основополагающих договорах Евросоюза, а Польша добровольно присоединилась к этим договорам и к союзу.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, После того, как Конституционный суд решил, что законы Польши главнее общеевропейских, тысячи поляков, противников правящей партии ПиС, вышли на демонстрации за ЕС. На фото - демонстрация в Кракове.

В ответ на запрос Моравецкого в Конституционный суд Еврокомиссия временно заморозила доступ Польши к ее доле в общеевропейском фонде борьбе с последствиями пандемии, а это более 50 млрд евро в виде грантов и льготных кредитов.

Конституционный суд Польши несколько раз откладывал решение, но 7 октября постановил, как и ожидалось, что конституция Польши главнее европейских законов.

Европейская комиссия подумывает и о других способах наказать Польшу.

Во-первых, пока неофициальная заморозка, по сути бюрократический саботаж ассигнований Польше из "антиковидного" фонда со стороны Еврокомиссии может превратиться в официальный отказ: принятое в прошлом году положение позволяет лишать страны-нарушительницы денег из фондов Евросоюза.

Кроме того, документы ЕС позволяют за нарушения лишать страну права голоса в центральных органах власти Евросоюза.