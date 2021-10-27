Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Он хотел встретиться с Саакашвили
В Грузию не впустили украинского журналиста Дмитрия Гордона, который хотел встретиться с сидящим в тюрьме города Рустави экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом в среду журналист сообщил в "Телеграме".
По словам Гордона, после часа ожидания на паспортном контроле ему сказали, что въезд в Грузию ему запрещен. При этом объяснять причины не стали.
"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей", - пишет он.
"Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из Грузии, братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет", - сказал он перед вылетом обратно в Киев в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Гордона, ему не объяснили причины отказа, пообещав отправить объяснения в письменном виде посольству Украины в течении 10 дней.
"Ясно одно - что грузинские власти боятся гласности, боятся, чтобы я встретился с Михаилом Саакашвили, а я хотел интервью с ним сделать прямо в тюрьме ", - сказал он.
Ранее стало также известно о том, что в Грузию не пустили украинского адвоката Евгения Грушовеца. Он также планировал встретится с Саакашвили.
"Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил , что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину", - написал он в "Фейсбуке".
В МВД Грузии пока не комментировали отказы на границе.
Между тем Саакашвили в среду посетила в тюрьме Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, голодающий уже 27-й день Саакашвили утверждает, что его жизнь сегодня под вопросом, считает себя узником Путина, и больше всего не хочет сделать плохо Украине и допустить кровопролития в Грузии.
Денисова также сообщила, что Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, считая, что это небезопасно для его жизни. Она пообещала в случае необходимости обратиться с просьбой о переводе экс-президента в медицинский центр Вивамеди, у которого есть договор с пенитенциарной службой Грузии о медобслуживании заключенных.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе говорит, что в случае необходимости Саакашвили будет госпитализирован в 18-е учреждение специальной пенитенциарной службы.
Адвокаты Саакашвили считают, что это небезопасно, как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения его безопасности, и требуют перевода его в гражданскую клинику.
Саакашвили, который покинул Грузию вскоре после истечения своего второго президентского срока в 2013 году, был обвинен на родине по нескольким уголовным делам и заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
Он был задержан первого октября в одном из районов Тбилиси после того, как сообщил о своем возвращении в Грузию, разместив пост и видеообращения в соцсетях.
Экс-президент сразу после ареста объявил голодовку в тюрьме. Он считает себя политическим заключенным.
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