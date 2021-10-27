"Белавиа" отправила новые самолеты в Казахстан "на временную стоянку"

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, "Белавиа" с конца мая была вынуждена сильно сократить маршрутную сеть

Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" отправил три своих самолета в Казахстан "на временную стоянку".

Эту информацию Би-би-си официально подтвердили в казахстанской авиакомпании Astana Airlines. Там сообщили, что самолеты не войдут в авиапарк компании, и будут находиться на территории страны на временной стоянке. "Белавиа" рассматривает другие варианты для стоянки этих бортов, добавили в Astana Airlines.

С конца мая "Белавиа" перестала выполнять рейсы в страны Западной Европы по инициативе европейских властей. Так они отреагировали на принуждение к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержание находившегося на борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

Эти ограничения также связаны с более широкими пакетами санкций в отношении белорусского режима, которые были введены после ареста оппозиционера, а также в связи с подавлением протестов после президентских выборов в 2020 году. Под санкции Евросоюза и США попали как государственные чиновники и силовики, так и госпредприятия.

Новые самолеты

По данным сервиса Flightradar24, в среду три самолета Embraer E195-E2 с регистрационными номерами EW-555PO, EW-560PO и EW-563PO перелетели из Минска в аэропорт "Нурсултан Назарбаев" в Астане.

Самолеты принадлежат лизинговой компании AerCup с головным офисом в Дублине, и были сданы "Белавиа" в долгосрочный лизинг.

Это довольно новые воздушные суда: по данным сайта Airfleets.net Embraer E195-E2 номер EW-555PO совершил первый полет в декабре 2020 года; EW-560PO - в апреле 2021-го; EW-563PO - в феврале 2021 года.

Ранее несколько белорусских оппозиционных каналов сообщили о планах по переводу трех самолетов "Белавиа" в Казахстан, объяснив это тем, что их производитель якобы не предоставляет компании некую обновленную базу данных, без которой самолёты летать не могут.

Как рассказал Би-би-си информированный источник в авиационной индустрии, решение о перемещении самолетов в Астану, скорее всего, принимал владелец воздушных судов - компания AerCup.

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, "Белавиа" продолжает летать в Россию, Казахстан, ОАЭ и некоторые другие страны

По словам источника, Embraer не прекращал обслуживание самолетов, которые производил, а программное обеспечение обычно предоставляют и обновляют производители конкретного оборудования.

О том, что решение о переводе самолетов в Казахстан принимали "Белавиа" и владелец самолетов, говорилось и в сообщении Astana Airlines.

Русская служба Би-би-си обратилась в AerCup с просьбой прокомментировать эту информацию, и ожидает ответа.

Запрет на полеты

В конце мая лидеры стран Евросоюза призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а также поручили запретить полеты самолетов "Белавиа" в европейском воздушном пространстве и использование ими аэропортов ЕС.

Таким образом в ЕС отреагировали на принуждение к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки - россиянки Софьи Сапеги.

Рейс Ryanair FR4978 в воскресенье 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, однако за 10 километров до литовской границы он вынужден был совершить резкий разворот.

Роман Протасевич и Софья Сапега были арестованы после того, как самолет приземлился в Минске. С тех пор они находятся под арестом.

По данным сервиса Flightradar24, после введения ограничений на полеты Belavia продолжает летать в Россию, Грузию, Армению, Азербайджан, Турцию, Ливан, Израиль, Египет, ОАЭ, Узбекистан и Казахстан.

"Белавиа" не может выполнять полеты в Амстердам, Барселону, Берлин, Брюссель, Франкфурт, Ганновер, Милан, Мюнхен, Рим, Вену и Варшаву.

Последствия запрета

Российские авиационные эксперты считают, что единственная причина, по которой белорусский авиаперевозчик мог принять решение о переводе части авиапарка в другую страну, - это ограничение полетов компании в Европе.

У Air Astana есть возможности и опыт обслуживания и поддержки летного состояния воздушных судов такого типа - во флоте компании есть лайнеры Embraer E190-E2.

"Один из принципиальных вопросов для лизингодателя - это все-таки получение стабильного дохода от своего актива и гарантии того, что этот актив можно будет в любой момент при необходимости изъять. Гарантии получения стабильного дохода сегодня нет ни у одной авиакомпании мира. Но мы отлично понимаем, что "Белавиа" с бурной реакцией европейских политиков на инцидент с вынужденной посадкой самолета находится под очень серьеным давлением. У перевозчика радикально поменялась маршрутная сеть, западноевропейское направление утрачено, а говорить, что восточноевропейское и азиатское направления являются полноценной заменой, не приходится", - сказал Би-би-си глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров также считает, что отправляя самолеты в Казахстан, "Белавиа" пытается оптимизировать расходы в условиях запрета на полеты в Европу.