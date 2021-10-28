Дайджест: в Москве начался локдаун; посольству США в России не хватает сотрудников

53 минуты назад

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В Москве, Московской области и других регионах России с полуночи четверга начали действовать так называемые нерабочие дни, введенные властями из-за резкого роста заражений коронавирусом и рекордной смертности.

До 7 ноября закрывается большинство общественных мест, магазинов и предприятий сферы услуг, кафе и рестораны смогут работать только навынос, а школы уходят на каникулы.

Ограничения не коснутся общественного транспорта и медицинских учреждений, а также пунктов вакцинации и тестирования на Covid-19.

В некоторых регионах для посещения общественных мест вводится система QR-кодов, а самые жесткие ограничения будут действовать в Хакасии, где с 10 вечера до 6 утра вводится комендантский час.

О нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября неделю назад объявил российский президент Владимир Путин. Он позволил руководителям регионов самим решать, когда и какие именно ограничения вводить.

На фоне приближения локдауна многие россияне предпочли отправиться в отпуск. Сообщалось, что отели на курортах Египта практически полностью забронированы, а билеты на самолеты - раскуплены.

В Кремле заявили, что путешествовать гражданам страны не запрещено.

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В Высоком суде Лондона продолжится рассмотрение апелляции американского минюста на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

На слушаниях в среду представитель минюста заявил о готовности США предоставить гарантии гуманного обращения с Ассанжем на своей территории.

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Европейский союз накануне постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС, касающиеся независимости судебной системы.

Высшая судебная инстанция Евросоюза, таким образом, согласилась с предложением Европейской комиссии: инициативу штрафовать Польшу за невыполнение прошлогоднего решения Европейского суда о прекращении работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Еврокомиссия передала в Европейский суд в сентябре.

Польское правительство ожидаемо возмутилось решением суда в Люксембурге. "Путь наказаний и шантажа в отношении нашей страны - это неправильный путь. Это не та модель, в рамках которой должен действовать Европейский союз - союз независимых государств", - написал пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер.

Польские власти доказывают, что и по европейским законам формирование и работа юридической системы страны - это ее внутреннее дело. ЕС отвечает, что вопрос - в разделении властей и независимости судов, а за соблюдением этих принципов в интересах всего ЕС должны следить его центральные органы.

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Посольство США в Москве может перестать выполнять большинство функций и свести работу к минимуму в следующем году, если с Россией не будет достигнута договоренность об увеличении количества виз для дипломатов, пишет Guardian.

В начале октября США прекратили оформление виз в Москве, и россияне вынуждены ездить в посольство США в Варшаве.

"Нам необходимо добиться прогресса в ближайшее время, - сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента. - Мы столкнемся с ситуацией, когда нам будет трудно продолжать работу в посольстве, кроме как на временной основе".

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить дипмиссию открытой", - сказал он, предупредив при этом, что выполнение других функций посольства, таких как отправка дипломатической почты, станет затруднительным без дополнительного персонала.

Россия и США отозвали своих послов в апреле после того, как администрация Джо Байдена ввела санкции и выслала 10 российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес Москвы в кибератаках и предполагаемом вмешательстве в американские выборы.

Послы вернулись в июне, но штат посольства в Москве - последнего действующего представительства США в стране после закрытия консульств во Владивостоке и Екатеринбурге - сократился до 120 человек с примерно 1200 в начале 2017 года, сообщил сотрудник госдепартамента.

Он сказал, что посольству не хватает сотрудников для выполнения базовых задач, таких как открытие и закрытие ворот дипмиссии, обеспечения безопасности телефонных звонков и обслуживания лифтов.

Россия 1 августа запретила посольствам нанимать сотрудников из России или третьих стран, что вынудило США уволить более 200 человек в представительствах по всей стране, сообщили в госдепе.

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Франция угрожает принять жесткие меры против Великобритании на фоне спора о рыболовстве, в том числе ужесточить таможенные проверки и прекратить поставки электроэнергии на британскую территорию, сообщает Financial Times.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил накануне, что полный список ответных мер будет обнародован в четверг.

Напряженность по поводу прав на рыболовство сохраняется уже несколько месяцев после того, как Великобритания отклонила просьбы некоторых небольших французских судов продолжить работу в британских территориальных водах в рамках соглашения о брексите.

Спор идет вокруг прав на вылов рыбы на расстоянии от 6 до 12 морских миль от берегов Великобритании, а также у острова Джерси, расположенного возле побережья Франции.

"Выдано только около половины лицензий, на которые имеют право наши рыбаки. Наше терпение на исходе, - сказал Атталь на пресс-конференции в Париже. - Мы не позволим Британии вытирать ноги о соглашение по брекситу".

По его словам, если первый набор санкций, наложенных на Великобританию, не сработает, Франция может прекратить поставки электроэнергии на остров Джерси по подводному кабелю.

В числе других мер - более строгий таможенный контроль на границе и санитарные проверки грузовиков и судов, прибывающих в порты на севере Франции, а также запрет на разгрузку рыбы и морепродуктов из Британии во французских портах.

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