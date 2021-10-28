В Москве заочно арестовали подозреваемого в убийстве банкира и его семьи

час назад

Автор фото, TASS

По подозрению в убийстве топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи заочно арестован его бывший партнер по бизнесу Андрей Скрипкин. СМИ со ссылкой на неофициальные источники пишут, что Скрипкин задержан в Беларуси и вскоре будет выдан России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына", - сообщили ТАСС в пресс-службе Кунцевского суда.

По информации источника Интерфакса, Скрипкин был задержан в Беларуси. "На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно", - утверждает собеседник агентства.

О том, что предполагаемый убийца семьи банкира задержан на территории Беларуси, рассказали также источники РИА Новости и "Коммерсанта". По данным "Коммерсанта", Скрипкин планировал направиться из Беларуси в Европу.

Убийство на Мосфильмовской

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили во вторник, 26 октября, в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице.

По сведениям источника Интерфакса, Скрипкин рассказал белорусским следователям, что пришел к бывшему банкиру "обсуждать финансовые дела".

"Диалог постепенно перешел в конфликт, завязалась драка, в ходе которой Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Белоруссию", - пересказал версию произошедшего собеседник Интерфакса.

Вычислить подозреваемого удалось благодаря камерам наблюдения, установленным в жилом комплексе "Воробьевы горы", где жили убитые, пишет "Коммерсант". По версии издания, бывший партнер по бизнесу мог убить Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а членов его семьи - как свидетелей.

В ближайшее время Скрипкин будет передан российской стороне, утверждает источник Интерфакса. Официально эта информация пока не подтверждена.

Дело Яхонтова

Яхонтова ранее судили за растрату и преднамеренное банкротство. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении бывших заместителей управляющего московским филиалом Смоленского банка Яхонтова и Романа Щербакова, а также владельца банка Павла Шитова завели в марте 2016 года.

По версии следствия, узнав о том, что ЦБ собирается отозвать лицензию у банка, его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои, писал "Коммерсант". Лицензия была отозвана еще в декабре 2013 года, в феврале 2014 года банк был признан банкротом.

Следствие утверждало, что обвиняемые через московский филиал приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний не обеспеченные ценные бумаги, выдавали кредиты фирмам-однодневкам и отчуждали в их пользу недвижимое имущество. После банкротства у банка осталась задолженность перед кредиторами в размере более 19 млрд рублей.

Яхонтов был арестован. Его обвинили в том, что вместе с подельниками незадолго до краха банка он вывел оттуда на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей. Шитов находится в розыске.

В марте 2019 года Яхонтову, Щербакову и еще трем фигурантам был вынесен приговор, суд признал их виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве банка. Яхонтов получил шесть лет колонии общего режима. К этому времени они уже отсидели часть срока в СИЗО. Он вышел на свободу в 2020 году.