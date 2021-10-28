Благотворительные фонды просят Путина изменить закон об "иноагентах"
Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не распространять на них закон об "иностранных агентах".
Они также предложили дать право НКО, уже включенным в список "иноагентов", выйти из реестра минюста России в случае изменения закона, сообщило накануне издание "Такие дела".
О чем просят Хабенский и Хаматова
Среди авторов - учредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, назначенный накануне худруком МХТ имени Чехова, актриса Ксения Раппопорт - попечитель фонда "Дети-бабочки", режиссер Тимур Бекмамбетов - соучредитель фонда "Подсолнух", актер Никита Кукушкин - учредитель фонда "Я в помощь", а также учредитель фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, председатель организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и президент Русфонда Лев Амбиндер (всего 40 человек на момент публикации обращения).
"Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона", - говорится в их обращении.
Благотворительная деятельность и так является предметом контроля со стороны минюста России, в случае совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке, напомнили авторы обращения.
Авторы предлагают внести изменения в пункт 7 статьи 1 закона "О некоммерческих организациях", чтобы он звучал так: "Действие пункта 6 статьи 2 настоящего федерального закона не распространяется на объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке" (объединения работодателей и торгово-промышленные палаты и сейчас не подпадают под действие закона об "иноагентах").
Сколько сейчас агентов
Понятие НКО-"иностранный агент" было введено федеральным законом от 20 июля 2012 года.
Би-би-си 23 августа направила запрос в министерство юстиции России и получила ответ на вопрос, сколько лиц были исключены из реестров иностранных агентов.
По состоянию на 24 августа 83 некоммерческие организации были исключены из реестра в связи с ликвидацией, 47 - в связи с прекращением выполнения функций иностранного агента.
К концу августа в реестр НКО-"иноагентов" были включены 76 организаций. В этом году власти стремительно пополняли реестр иностранных СМИ-"иноагентов" - сейчас в нем 88 позиций, издания и физлица (в основном журналисты). Последний раз он расширялся 15 октября, минюст включил в него издания "Росбалт" и Republic.
Кроме того, в новый реестр - незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента - в этом году попали общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" и правозащитный проект "ОВД-Инфо".
"Никаких ковровых объявлений нет"
21 октября на фоне ожиданий дальнейшего расширения списка "иностранных агентов" главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов спросил президента Владимира Путина, почему в реестр журналисты, СМИ и другие организации включаются без решения суда.
"Вы сказали, что это не через суд решается. В Штатах тоже не через суд", - ответил на это Путин.
При этом российский президент согласился со словами Муратова о том, что в законе об "иностранных агентах" размытые критерии, позволяющие вносить в реестр любые организации и людей. При этом Путин упомянул о неких знакомых, которые якобы ему жаловались на такое положение вещей.
"Я даже спорить с вами не буду, потому что это правда. Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз, это я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Часто-нечасто, но я знаю, бывает, и мне даже мои личные знакомые говорили, что они занимаются тем-то, такой-то благотворительной деятельностью, а их подводят уже к тому, что они "иноагенты", - говорил Путин.
По его словам, он давал поручения своей администрации и депутатам Госдумы, чтобы те "совершенствовали этот инструмент" и не злоупотребляли законом. Однако Путин отказался считать причисление к числу "иностранных агентов" массовым явлением.
"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их у нас. Массовой записи в "иноагенты" у нас, по-моему, и нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - говорил он.
"Никаких ковровых объявлений нет", - на следующий день после Путина повторил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А на этой неделе дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова раскритиковала закон о СМИ-"иноагентах".
"Я изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон и хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики, - написала она в "Инстаграме". - Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы".
При этом в конце августа и сам Песков допускал, что в закон об "иностранных агентах" могут быть внесены изменения, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.
"Другое дело, что пока времени прошло мало, никто процедурой выхода пока не успел воспользовался. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку", - говорил он о журналистах-"иноагентах".
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