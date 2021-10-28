Благотворительные фонды просят Путина изменить закон об "иноагентах"

52 минуты назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Учредитель фонда "Подари жизнь" Константин Хабенский и попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт

Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не распространять на них закон об "иностранных агентах".

Они также предложили дать право НКО, уже включенным в список "иноагентов", выйти из реестра минюста России в случае изменения закона, сообщило накануне издание "Такие дела".

О чем просят Хабенский и Хаматова

Среди авторов - учредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, назначенный накануне худруком МХТ имени Чехова, актриса Ксения Раппопорт - попечитель фонда "Дети-бабочки", режиссер Тимур Бекмамбетов - соучредитель фонда "Подсолнух", актер Никита Кукушкин - учредитель фонда "Я в помощь", а также учредитель фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, председатель организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и президент Русфонда Лев Амбиндер (всего 40 человек на момент публикации обращения).

"Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона", - говорится в их обращении.

Благотворительная деятельность и так является предметом контроля со стороны минюста России, в случае совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке, напомнили авторы обращения.

Авторы предлагают внести изменения в пункт 7 статьи 1 закона "О некоммерческих организациях", чтобы он звучал так: "Действие пункта 6 статьи 2 настоящего федерального закона не распространяется на объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке" (объединения работодателей и торгово-промышленные палаты и сейчас не подпадают под действие закона об "иноагентах").

Сколько сейчас агентов

Понятие НКО-"иностранный агент" было введено федеральным законом от 20 июля 2012 года.

Би-би-си 23 августа направила запрос в министерство юстиции России и получила ответ на вопрос, сколько лиц были исключены из реестров иностранных агентов.

По состоянию на 24 августа 83 некоммерческие организации были исключены из реестра в связи с ликвидацией, 47 - в связи с прекращением выполнения функций иностранного агента.

К концу августа в реестр НКО-"иноагентов" были включены 76 организаций. В этом году власти стремительно пополняли реестр иностранных СМИ-"иноагентов" - сейчас в нем 88 позиций, издания и физлица (в основном журналисты). Последний раз он расширялся 15 октября, минюст включил в него издания "Росбалт" и Republic.

Кроме того, в новый реестр - незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента - в этом году попали общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" и правозащитный проект "ОВД-Инфо".

"Никаких ковровых объявлений нет"

21 октября на фоне ожиданий дальнейшего расширения списка "иностранных агентов" главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов спросил президента Владимира Путина, почему в реестр журналисты, СМИ и другие организации включаются без решения суда.

"Вы сказали, что это не через суд решается. В Штатах тоже не через суд", - ответил на это Путин.

При этом российский президент согласился со словами Муратова о том, что в законе об "иностранных агентах" размытые критерии, позволяющие вносить в реестр любые организации и людей. При этом Путин упомянул о неких знакомых, которые якобы ему жаловались на такое положение вещей.

"Я даже спорить с вами не буду, потому что это правда. Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз, это я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Часто-нечасто, но я знаю, бывает, и мне даже мои личные знакомые говорили, что они занимаются тем-то, такой-то благотворительной деятельностью, а их подводят уже к тому, что они "иноагенты", - говорил Путин.

По его словам, он давал поручения своей администрации и депутатам Госдумы, чтобы те "совершенствовали этот инструмент" и не злоупотребляли законом. Однако Путин отказался считать причисление к числу "иностранных агентов" массовым явлением.

"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их у нас. Массовой записи в "иноагенты" у нас, по-моему, и нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - говорил он.

"Никаких ковровых объявлений нет", - на следующий день после Путина повторил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А на этой неделе дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова раскритиковала закон о СМИ-"иноагентах".

"Я изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон и хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики, - написала она в "Инстаграме". - Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы".

При этом в конце августа и сам Песков допускал, что в закон об "иностранных агентах" могут быть внесены изменения, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.