В России впервые выявили больше 40 тысяч заражений Covid-19 за сутки

47 минут назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В России резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом - впервые число новых случаев превысило 40 тысяч. Одновременно снова фиксируют и рекордное число смертей заразившихся Covid-19.

За последние сутки в России выявили 40 096 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли, по данным штаба, 1 159 пациентов с Covid-19.

Оба показателя - рекордные за время пандемии. Накануне фиксировали 1 123 смерти.

Суточная смертность обновляет максимум третий день подряд. Во вторник штаб сообщал о 1 106 летальных исходах, а до этого максимум был достигнут в субботу - 1 075 умерших. Больше тысячи летальных исходов за сутки в России фиксируют уже десятый день подряд.

Больше всего умерших в Москве - 95 человек (это максимальное значение с 27 июля, накануне был 91 летальный исход), в Петербурге умерли 70 пациентов (в среду - 74). Число умерших пациентов с коронавирусом за весь период в штабе оценивают в 235 057. Росстат, учитывающий гораздо больше летальных исходов, ранее публиковал данные, согласно которым за время пандемии в стране умерло более 400 тысяч человек, заразившихся Covid-19.

Суточный прирост резко увеличился - накануне регистрировали 36 582 новых случаев Covid-19, во вторник - 36 446.

Резкий рост заболеваемости начался в сентябре и ускорился в следующем месяцев. 14 октября впервые была преодолена отметка 30 тысяч заражений в сутки, согласно данным штаба. До этого максимальный суточный прирост Covid-19 фиксировали 24 декабря 2020 года - 29 935 новых случаев.

Скачок новых случаев заражения коронавирусом, как и в другие дни, произошел в основном за счет Москвы, где, по информации оперативного штаба, за сутки зарегистрировали 8 440 новых случаев. До этого заболеваемость в столице два дня подряд снижалась. В среду фиксировали 5 789 заражений, во вторник - 6 074, в понедельник - 7 778.

Больше 8 тысяч новых случаев в Москве выявляли в июне, рекордные за время пандемии 9 120 заражений регистрировали 19 июня, после чего заболеваемость пошла на спад, и 1 сентября в Москве было, по данным штаба, всего 1229 заражений за сутки.

Вслед за Москвой по числу выявленных за последние сутки заражений следуют Петербург (3 186) и Московская область (2 639). Высокий суточный прирост и смертность от коронавируса фиксируют также в Нижегородской и Свердловской областях.

Власти связывают крайне высокую смертность и заболеваемость нежеланием россиян вакцинироваться. В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что Кремль решил перезапустить кампанию по пропаганде прививок от коронавируса.