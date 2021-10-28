В России впервые выявили больше 40 тысяч заражений Covid-19 за сутки
В России резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом - впервые число новых случаев превысило 40 тысяч. Одновременно снова фиксируют и рекордное число смертей заразившихся Covid-19.
За последние сутки в России выявили 40 096 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли, по данным штаба, 1 159 пациентов с Covid-19.
Оба показателя - рекордные за время пандемии. Накануне фиксировали 1 123 смерти.
Суточная смертность обновляет максимум третий день подряд. Во вторник штаб сообщал о 1 106 летальных исходах, а до этого максимум был достигнут в субботу - 1 075 умерших. Больше тысячи летальных исходов за сутки в России фиксируют уже десятый день подряд.
Больше всего умерших в Москве - 95 человек (это максимальное значение с 27 июля, накануне был 91 летальный исход), в Петербурге умерли 70 пациентов (в среду - 74). Число умерших пациентов с коронавирусом за весь период в штабе оценивают в 235 057. Росстат, учитывающий гораздо больше летальных исходов, ранее публиковал данные, согласно которым за время пандемии в стране умерло более 400 тысяч человек, заразившихся Covid-19.
Суточный прирост резко увеличился - накануне регистрировали 36 582 новых случаев Covid-19, во вторник - 36 446.
Резкий рост заболеваемости начался в сентябре и ускорился в следующем месяцев. 14 октября впервые была преодолена отметка 30 тысяч заражений в сутки, согласно данным штаба. До этого максимальный суточный прирост Covid-19 фиксировали 24 декабря 2020 года - 29 935 новых случаев.
Скачок новых случаев заражения коронавирусом, как и в другие дни, произошел в основном за счет Москвы, где, по информации оперативного штаба, за сутки зарегистрировали 8 440 новых случаев. До этого заболеваемость в столице два дня подряд снижалась. В среду фиксировали 5 789 заражений, во вторник - 6 074, в понедельник - 7 778.
Больше 8 тысяч новых случаев в Москве выявляли в июне, рекордные за время пандемии 9 120 заражений регистрировали 19 июня, после чего заболеваемость пошла на спад, и 1 сентября в Москве было, по данным штаба, всего 1229 заражений за сутки.
Вслед за Москвой по числу выявленных за последние сутки заражений следуют Петербург (3 186) и Московская область (2 639). Высокий суточный прирост и смертность от коронавируса фиксируют также в Нижегородской и Свердловской областях.
Власти связывают крайне высокую смертность и заболеваемость нежеланием россиян вакцинироваться. В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что Кремль решил перезапустить кампанию по пропаганде прививок от коронавируса.
По информации издания, внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании, так как предыдущая признана неэффективной - в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. К разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов, пишет "Коммерсант".
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