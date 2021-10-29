Губернатор Петербурга решил наказать сатирическое издание "Панорама"

41 минуту назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, "Это не просто какие-то шутки или анекдот", - прокомментировал публикацию "Панорамы" Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал обратиться в полицию из-за публикации сатирического издания ИА "Панорама" о том, что проезд в метро во время локдауна будет стоить 550 рублей. В редакции "Панорамы" напомнили, что под каждой их историей есть предупреждение: это гротескные пародии.

"Мы по таким слухам будем обращаться в силовые структуры, это не просто шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это преступление", - сказал Беглов в четверг вечером в эфире телеканала "78", где обсуждалась ситуация с коронавирусом.

Издание "Панорама" уже много лет публикует сатирические новости, описывающие абсурдные ситуации, которые довольно сложно перепутать с реальностью. Тем не менее, периодически в СМИ и соцсетях материалы "Панорамы" получают распространение под видом настоящих новостей. При этом в России с 2019 года действует закон о фейковых новостях, который стал активнее применяться после начала пандемии.

К фейковым новостям закон относит "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или создать помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Реагируя на шуточную новость "Панорамы", губернатор Беглов не скупился на выражения: "Люди, которые распространяют именно такие слухи, - это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением" (цитата по РИА Новости).

Сатирическое издание выдумало историю о том, что губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в метрополитене будет увеличена в десять раз, а в наземном транспорте - в пять. Городской комитет по транспорту после публикации выступил с официальным опровержением.

Нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости в Петербурге, как и по всей стране, начинаются в субботу, 30 октября. 23 октября губернатор Беглов подписал поправки к постановлению, согласно которым до 7 ноября закрываются рестораны и бары, запрещается работа салонов красоты (за исключением парикмахерских), массажных кабинетов, соляриев, бань, стоматологических клиник (за исключением экстренной помощи). Будут также закрыты кинотеатры, цирки и концертные залы. Никаких ограничений, связанных с транспортом, не вводилось.

Соучредитель ИА "Панорама" Виталий Манн заявил РИА Новости, что шутка о многократном увеличении стоимости проезда в транспорте Петербурга не имела целью создать панику в городе.

"Сложно понять, что глава Петербурга подразумевает под "специально продуманной акцией". Если речь о шутке, то она задумывалась как шутка. Как вы знаете, у нас под каждой новостью на сайте предупреждение с таким текстом: все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями", - сказал Манн.

"Какой смысл сатирическому изданию создавать панику в том или ином населенном пункте? Собственно говоря, какая наша выгода?" - добавил он. Редакция "Панорамы", по его словам, "искренне надеется", что губернатор "погорячился".

На сатирические новости "Панорамы" и ранее жаловались в правоохранительные органы, но эти обращения ни к чему не привели, напомнил Манн.

Число выявляемых за сутки заражений Covid-19 в Петербурге тем временем продолжает расти. В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 3 452 новых случаях (накануне было 3 186). Это максимальное значение с 5 января.

Всего по России зарегистрировали 39 849 новых случаев заражений после того, как накануне впервые за время пандемии суточный прирост оказался выше 40 тысяч.