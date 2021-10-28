"Почти как запуск Спутника". США сравнили запуск гиперзвуковой ракеты Китаем с космическими успехами СССР

49 минут назад

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Самый высокопоставленный американский офицер заявил, что США крайне озабочены недавним запуском китайской гиперзвуковой ракеты. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сравнил это событие с запуском Спутника - первым значительным успехом советской космической программы, который ознаменовал не только начало космической эры, но и гонки вооружений между СССР и США.

Милли заявил в интервью агентству Bloomberg, что возможности китайской армии "быстро расширяются", что не может не вызывать опасений.

О запуске Китаем гиперзвуковой ракеты первой сообщила британская газета Financial Times. По ее данным, новая ракета может нести ядерные боеголовки и способна обходить американские системы противовоздушной обороны. Китайские власти отрицают, что это были испытания оружия, и настаивают, что речь идет о запуске космического аппарата. Но теперь Милли впервые официально подтвердил версию британской прессы.

"Мы стали свидетелями важного события - испытаний гиперзвуковой оружейной системы. И это вызывает очень большую озабоченность, - сказал генерал. - Не знаю, можно ли это в полной мере сравнить с запуском Спутника, но я бы сказал, что это очень на него похоже. Мы за этим очень пристально следим".

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова Милли так: "Эта технология нам знакома, мы о ней уже некоторое время думаем". Он добавил, что США укрепляют свои оборонные системы и разрабатывают собственную гиперзвуковую программу.

Гиперзвуковые ракеты способны впятеро превышать скорость звука. Считается, что они отличаются большей маневренностью и могут обходить системы ПВО противника.

"Стратегические конкуренты"

На прошлой неделе на базе НАСА в Вирджинии были также проведены три испытания гиперзвуковых технологий, однако США пока говорят только о прототипах, а не о полностью готовом к применению оружии. В заявлении американского военно-морского флота по этому поводу было сказано, что это "важнейший шаг в разработке универсальной гиперзвуковой ракеты, созданной ВМФ". "Эти испытания продемонстрировали современные гиперзвуковые технологии, их возможности и системы-прототипы в реалистической среде эксплуатации", - отметил американский ВМФ.

Автор фото, Russian Defence Ministry via REUTERS Подпись к фото, Россия разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие. Это запуск ракеты "Циркон" в июле 2019 года.

Гиперзвуковое оружие разрабатывают также Россия, Китай и Индия. В июле 2019 года Россия объявила об успешном запуске гиперзвуковой ракеты с фрегата в Белом море, которая достигла скорости 8659,88 км/ч.

Советский Союз впервые в мире запустил на орбиту космический аппарат в 1957 году. Это стало очень неприятной неожиданностью для США, которые стремились обойти Москву в космической гонке. Одним из последствий успеха Спутника была эскалация гонки вооружений, но вместе с тем и значительный рывок в гражданских космических программах обеих стран. Считается, что именно запуск Спутника заставил тогдашнего президента США Джона Кеннеди заявить о намерении до конца 1960-х совершить посадку человека на Луне.

В интервью Bloomberg генерал Милли также заявил, что китайские вооруженные силы, которые в конце 1970- были "очень-очень многочисленной в основном крестьянской армией", теперь стали "армией с большими возможностями, которая действует во всех сферах и имеет глобальные амбиции".

По данным Си-эн-эн, на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бёрнс описал Китай как самую серьезную технологическую угрозу США. Он также недавно обещал активизировать разведывательную деятельность в отношении этой страны. Президент США Джо Байден описывает американо-китайские отношения как "стратегическую конкуренцию".