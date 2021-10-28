Родство с Сидящим Быком определили по ДНК. Ученые подтвердили потомка легендарного вождя индейцев

24 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сидящий Бык возглавил 1500 коренных жителей Северной Америки в знаменитой битве при Литтл-Бигхорн

Британские ученые применили новую технологию изучения ДНК, чтобы установить родство жителя штата Южная Дакота с Сидящим Быком - легендарным вождем племени коренных жителей Северной Америки хункпапа-сиу. Изучив фрагмент волос вождя, который когда-то хранился в Вашингтоне, эксперты пришли к выводу, что 73-летний Эрни Лапоинте приходится ему прямым правнуком.

Лапоинте говорит, что многие ставили под сомнение его происхождение, поэтому для него результаты анализа крайне важны. "Это исследование ДНК помогло установить, что я прямой потомок своего прадеда, - сказал агентству Рейтер американец, у которого также есть три сестры. - Сколько себя помню, всегда находился кто-то, кто сомневался в нашем родстве с предками. Такие люди - это, конечно, как гвоздь в том месте, на котором сидишь. Наверное в результатах этого исследования они тоже будут сомневаться".

Для изучения волос Сидящего Быка была применена технология аутосомного анализа ДНК. Она отличается от более традиционного генетического теста, когда ДНК идентифицируется в Y-хромосоме, которая передается по мужской линии, или же в митохондрии - компоненте клетки, который своим детям передает мать.

Для разработки метода группе ученых из Кембриджского университета, которую возглавлял профессор Эске Уиллерслев, понадобилось целых 14 лет.

Дело в том, что волосы Сидящего Быка хранились в Смитсоновском институте в Вашингтоне, а в 2007 году их передали Лапоинте. Уиллерслев узнал об этом и предложил потомку вождя передать ему часть волос для ДНК-анализа.

Ученый рассказал агентству Франс пресс, что по настоянию Лапоинте была проведена специальная церемония с участием шамана и барабанщиков, на которой у духа Сидящего Быка попросили разрешения провести исследования. К несчастью ученых, дух приказал сжечь большую часть волос, и на анализ отправился только их небольшой фрагмент - длиной около четырех сантиметров.

В то время Уиллерслев подумал, что это разрушит все его планы, но в результате недостаток генетического материала заставил его придумать новый способ идентификации ДНК. Теперь ученые надеются, что такую же технологию можно будет применять для выявления родственников других исторических личностей, которые умерли очень много лет назад.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Литография "Задержание и гибель Сидящего Быка". 1890 год.

"Лапоинте попросил меня извлечь из [волос] ДНК и сравнить с его ДНК, чтобы установить родство, - цитирует Guardian Уиллерслева. - Но я получил очень небольшой фрагмент волос, и в нем было очень ограниченное количество ДНК. Нам понадобилось долгое время, чтобы разработать метод, который можно использовать для сравнения очень небольшого количестве древнего ДНК с генами живых людей".

"Методы существовали и раньше, но для них требовалось существенное количество ДНК - или же они позволяли посмотреть только на прямых внуков, - объясняет Уиллерслев. - Наш новый метод позволяет установить более давнее семейное родство, используя крошечные объемы ДНК".

Сидящий Бык, настоящим именем которого было Татанка Ийотаке, возглавил 1500 коренных жителей Северной Америки, которые в 1876 году победили подразделения генерала добровольцев США Джорджа Армстронга Кастера в знаменитой битве при Литтл-Бигхорн (территория современного штата Монтана).