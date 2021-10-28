Леса не спасают от выбросов. Почему заповедники ЮНЕСКО выделяют, а не поглощают CO2?

47 минут назад

Автор фото, Andreas Brink

Десять из 257 лесов-заповедников ЮНЕСКО, в том числе один российский, за последние 10 лет стали источниками вредных выбросов углекислого газа. Всему виной лесные пожары - они становятся причиной выброса углерода в атмосферу, который приводит к потеплению и новым пожарам.

Подробные данные об эффективности сети заповедников ЮНЕСКО в борьбе с загрязнением атмосферы удалось получить впервые. Раньше количество углекислого газа, впитываемого этими лесами с общей площадью в два раза больше Германии могли оценить только приблизительно, говорится в новом докладе ЮНЕСКО.

Среди 10 заповедников, перечисленных в документе, есть один российский. Точнее, российско-монгольский. Это государственный заповедник "Убсунурская котловина", российская часть которого находится в Республике Тыва.

Исследователи пришли и к некоторым утешительным выводам - заповедники ЮНЕСКО действительно эффективно поглощают углекислый газ. За последние 20 лет эти 69 млн гектаров лесов впитывали по 190 млн тонн углекислого газа в год.

"Это почти половина выбросов от сжигания ископаемого топлива в Британии", - комментирует данные один из авторов доклада, доктор Карвальо Ресенде.

"Раньше у нас не было столь подробного представления о роли, которую эти леса играют в борьбе с переменой климата", - говорит он.

Однако лесам многое угрожает. В докладе перечислено множество факторов риска - от незаконной вырубки до пожаров, которые с потеплением происходят все чаще.

Автор фото, David Geldhof Подпись к фото, Секвойи в парках Калифорнии - одни из старейших живых существ на Земле, ставшие жертвами лесных пожаров

Чтобы установить, сколько именно углерода выделяют заповедники, ученые использовали спутниковые данные в сочетании с замерами на земле. Благодаря исследованию им удалось определить динамику выбросов и сохранения углекислого газа биомассой по годам, с 2001 по 2020-й.

Как оказалось, десять заповедников за этот период сохраняли больше углерода, чем выделяли. Речь идет об особо охраняемых национальными правительствами зонах, расположенных на разных континентах.

Автор фото, Hidehiro Otake Подпись к фото, Заповедник Пимачёвин Аки в Канаде

"И все равно они подвергаются огромному давлению", - говорит доктор Ресенде. Угрозы заповедникам делятся на естественные и техногенные.

Порочный круг

Из наблюдений авторов доклада следует, что с середины 2010-х годов (начиная примерно с 2015-2016-го) в заповедниках стали намного чаще случаться лесные пожары, которые ученые связывают с глобальным потеплением и засухами. В качестве примеров исследователи называют пожары в Сибири в 2016-17 году и в в Тасмании в 2019-2020. Каждый из этих пожаров стал причиной выделений углекислого газа на уровне годовых выбросов средних размеров страны.

Пожары учащаются даже в тропических зонах, где раньше они были редкостью, говорят ученые. При этом пожары, конечно, не всегда возникают по естественным причинам. Пожар может возникнуть, например, за пределами охраняемой зоны, а потом перекинуться на нее. Человеческий фактор - незаконная вырубка лесов, расчистка под фермы и прочая подобная деятельность, остается главной угрозой лесам говорит доктор Ресенде.

Пожары становятся причиной выброса углерода в атмосферу, который приводит к потеплению и новым пожарам.

"Это порочный круг", - говорит Ресенде.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Миллионы гектаров в огне: что нужно знать о пожарах в Сибири

Заповедники ЮНЕСКО, выделившие больше углекислого газа, чем кислорода: