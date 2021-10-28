Леса не спасают от выбросов. Почему заповедники ЮНЕСКО выделяют, а не поглощают CO2?
Десять из 257 лесов-заповедников ЮНЕСКО, в том числе один российский, за последние 10 лет стали источниками вредных выбросов углекислого газа. Всему виной лесные пожары - они становятся причиной выброса углерода в атмосферу, который приводит к потеплению и новым пожарам.
Подробные данные об эффективности сети заповедников ЮНЕСКО в борьбе с загрязнением атмосферы удалось получить впервые. Раньше количество углекислого газа, впитываемого этими лесами с общей площадью в два раза больше Германии могли оценить только приблизительно, говорится в новом докладе ЮНЕСКО.
Среди 10 заповедников, перечисленных в документе, есть один российский. Точнее, российско-монгольский. Это государственный заповедник "Убсунурская котловина", российская часть которого находится в Республике Тыва.
Исследователи пришли и к некоторым утешительным выводам - заповедники ЮНЕСКО действительно эффективно поглощают углекислый газ. За последние 20 лет эти 69 млн гектаров лесов впитывали по 190 млн тонн углекислого газа в год.
"Это почти половина выбросов от сжигания ископаемого топлива в Британии", - комментирует данные один из авторов доклада, доктор Карвальо Ресенде.
"Раньше у нас не было столь подробного представления о роли, которую эти леса играют в борьбе с переменой климата", - говорит он.
Однако лесам многое угрожает. В докладе перечислено множество факторов риска - от незаконной вырубки до пожаров, которые с потеплением происходят все чаще.
Чтобы установить, сколько именно углерода выделяют заповедники, ученые использовали спутниковые данные в сочетании с замерами на земле. Благодаря исследованию им удалось определить динамику выбросов и сохранения углекислого газа биомассой по годам, с 2001 по 2020-й.
Как оказалось, десять заповедников за этот период сохраняли больше углерода, чем выделяли. Речь идет об особо охраняемых национальными правительствами зонах, расположенных на разных континентах.
"И все равно они подвергаются огромному давлению", - говорит доктор Ресенде. Угрозы заповедникам делятся на естественные и техногенные.
Порочный круг
Из наблюдений авторов доклада следует, что с середины 2010-х годов (начиная примерно с 2015-2016-го) в заповедниках стали намного чаще случаться лесные пожары, которые ученые связывают с глобальным потеплением и засухами. В качестве примеров исследователи называют пожары в Сибири в 2016-17 году и в в Тасмании в 2019-2020. Каждый из этих пожаров стал причиной выделений углекислого газа на уровне годовых выбросов средних размеров страны.
Пожары учащаются даже в тропических зонах, где раньше они были редкостью, говорят ученые. При этом пожары, конечно, не всегда возникают по естественным причинам. Пожар может возникнуть, например, за пределами охраняемой зоны, а потом перекинуться на нее. Человеческий фактор - незаконная вырубка лесов, расчистка под фермы и прочая подобная деятельность, остается главной угрозой лесам говорит доктор Ресенде.
Пожары становятся причиной выброса углерода в атмосферу, который приводит к потеплению и новым пожарам.
"Это порочный круг", - говорит Ресенде.
Заповедники ЮНЕСКО, выделившие больше углекислого газа, чем кислорода:
- Тропический дождевой лес на Суматре, Индонезия
- Заповедник Рио-Платано, Гондурас
- Национальный парк Йосемити, США
- Парк Уотертон-Глэсиер, Канада и США
- Горы Махонджва, ЮАР
- Парк Кинабалу, Малайзия
- Заповедник "Убсунурская котловина", Россия и Монголия
- Заповедник Большого каньона, США
- Голубые горы, Австралия
- Морн-Труа-Питон, Доминика
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