Франция обвинила родственников Лукашенко в контрабанде мигрантов; активист благодарит силовиков за "наставление на путь истинный". Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

6 минут назад

Автор фото, Wojtek RADWANSKI / AF Подпись к фото, К границе с ЕС в основном прибывают мигранты из Ближнего Востока и Африки.

Госсекретарь Франции по европейским делам обвинил неназванных родственников Александра Лукашенко в контрабанде нелегальными мигрантами; гражданку Узбекистана приговорили к трем годам колонии за оскорбления силовиков; активистов заставляют унизительно извиняться на камеру. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.

Франция обвинила родственников Лукашенко в организации нелегальной миграции

Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организуют поездки мигрантов в Беларусь через Турцию и ОАЭ. Об этом 27 октября заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон - не назвав конкретных имен, пишет французское издание Le Figaro.

МИД Франции призвал польских и литовских пограничников действовать "решительно и гуманно". Белорусские власти это заявление не комментировали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мигранты из Ирака на границе Польши вскоре после того, как они пересекли границу из Беларуси. На плакате написано "прошу убежища".

Клеман Бон считает, что через миграционный кризис Минск пытается "расшатать" Европейский Союз, среди прочего обвиняя ЕС в плохом обращении с людьми (белорусские провластные каналы периодически публикуют видеозаписи, на которых польские и литовские пограничники якобы жестко обращаются с беженцами).

Ранее страны ЕС обвинили Лукашенко в развязывании "гибридной войны" посредством переброса мигрантов к белорусской границе. В ответ на это Лукашенко заявил, что из-за санкций Евросоюза сил на мигрантов в стране не осталось. Германия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Беларусью. С начала лета через Беларусь в Европу нелегально пытались попасть тысячи людей - такого потока здесь раньше не было никогда.

В Полоцке на три года колонии осудили уроженку Узбекистана

26 октября суд в Полоцке (город на севере Беларуси) приговорил 52-летнюю уроженку Узбекистана Зухру Бересневу к трем годам лишения свободы.

Ее обвиняли сразу по трем статьям: оскорбление представителя власти, насилие либо угроза его применения в отношении сотрудника правоохранительных органов и клевета.

По версии следствия Зухра Береснева оскорбила сразу нескольких сотрудников местного РОВД, а также угрожала подполковнику Денису Карасеву и заместителю начальника полоцкого ИВС - все это в интернете. Прокурор потребовал конфисковать телефон, "с которого осуществлялся выход в интернет и производились соответствующие надписи".

Зухра Береснева признала вину частично и извинилась перед "потерпевшими". На суде обвиняемая рассказала, что ухаживает за 37-летней дочерью с инвалидностью и попросила о смягчении приговора. Итог - три года колонии.

Три годаза прошлогодний призыв блокировать дороги

Суд в Минске приговорил активиста Дениса Ботяна к трем годам "домашней химии" за сообщение в телеграм-канале, в котором активист призывал водителей перекрывать движение на одной из столичных улиц и "не дать силовикам собраться".

Этот призыв был опубликован в телеграм-канале "Минск 97%" (признан в Беларуси экстремистским) в сентябре 2020 года - спустя месяц после президентских выборов, когда страну охватили массовые протесты.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Так задерживали граждан на одной из антипрезидентских акций 8 сентября 2020 года в Минске

Следствие, а затем и суд обнаружили в этой записи "призывы к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, создающим препятствия в работе общественного транспорта".

"По жизни являюсь геем" -силовики заставляют белорусов унизительно извиняться на видео

На этой неделе телеграм-канал "Губоп" (это аббревиатура Главного управления по борьбе с организованной преступностью; неизвестно, принадлежит ли канал ведомству) опубликовал еще несколько видео с "раскаяниями" активистов за подписку к экстремистским телеграм-каналам (таких в Беларуси уже сотни).

На одной из видеозаписей мужчина в бело-красной пижаме (к которой ретушеры пририсовали портрет Светланы Тихановской) признался, что был подписан на экстремистские ресурсы Nexta и "Кибер-партизан", а также поблагодарил сотрудников милиции за то, что "наставили на путь истинный".

Автор фото, Gubop Telegram channel Подпись к фото, На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале ГУБОП, мужчина признался, что был подписан на экстремистские ресурсы поблагодарил сотрудников милиции за то, что "наставили меня на путь истинный".

На видео можно слышать, как кто-то за кадром переворачивает страницы, с которых вероятно и зачитывает свою "признательную речь" герой сюжета.

Среди прочих на этой неделе извинялись и каялись учитель гимназии, - его раздели до трусов и охарактеризовали как "[унизительное прозвище для оппозиционеров] змагарик из Добруша, обколотый какой-то смертоносной фигней". А кроме того, администратор телеграм-канала, говоривший, что "по жизни является геем".

Именно телеграм-канал "Губоп" пригрозил подписанным на запрещенные ресурсы уголовной ответственностью - до семи лет колонии. Позже в МВД пояснили, что подписка на телеграм-каналы, которые признаются экстремистскими материалами, пока уголовно не наказуема - "если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию".