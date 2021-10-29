Франция обвинила родственников Лукашенко в контрабанде мигрантов; активист благодарит силовиков за "наставление на путь истинный". Главное в Беларуси за неделю
- Алина Исаченко
- Русская служба Би-би-си, Лондон
Госсекретарь Франции по европейским делам обвинил неназванных родственников Александра Лукашенко в контрабанде нелегальными мигрантами; гражданку Узбекистана приговорили к трем годам колонии за оскорбления силовиков; активистов заставляют унизительно извиняться на камеру. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.
Франция обвинила родственников Лукашенко в организации нелегальной миграции
Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организуют поездки мигрантов в Беларусь через Турцию и ОАЭ. Об этом 27 октября заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон - не назвав конкретных имен, пишет французское издание Le Figaro.
МИД Франции призвал польских и литовских пограничников действовать "решительно и гуманно". Белорусские власти это заявление не комментировали.
Клеман Бон считает, что через миграционный кризис Минск пытается "расшатать" Европейский Союз, среди прочего обвиняя ЕС в плохом обращении с людьми (белорусские провластные каналы периодически публикуют видеозаписи, на которых польские и литовские пограничники якобы жестко обращаются с беженцами).
Ранее страны ЕС обвинили Лукашенко в развязывании "гибридной войны" посредством переброса мигрантов к белорусской границе. В ответ на это Лукашенко заявил, что из-за санкций Евросоюза сил на мигрантов в стране не осталось. Германия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Беларусью. С начала лета через Беларусь в Европу нелегально пытались попасть тысячи людей - такого потока здесь раньше не было никогда.
В Полоцке на три года колонии осудили уроженку Узбекистана
26 октября суд в Полоцке (город на севере Беларуси) приговорил 52-летнюю уроженку Узбекистана Зухру Бересневу к трем годам лишения свободы.
Ее обвиняли сразу по трем статьям: оскорбление представителя власти, насилие либо угроза его применения в отношении сотрудника правоохранительных органов и клевета.
По версии следствия Зухра Береснева оскорбила сразу нескольких сотрудников местного РОВД, а также угрожала подполковнику Денису Карасеву и заместителю начальника полоцкого ИВС - все это в интернете. Прокурор потребовал конфисковать телефон, "с которого осуществлялся выход в интернет и производились соответствующие надписи".
Зухра Береснева признала вину частично и извинилась перед "потерпевшими". На суде обвиняемая рассказала, что ухаживает за 37-летней дочерью с инвалидностью и попросила о смягчении приговора. Итог - три года колонии.
Три годаза прошлогодний призыв блокировать дороги
Суд в Минске приговорил активиста Дениса Ботяна к трем годам "домашней химии" за сообщение в телеграм-канале, в котором активист призывал водителей перекрывать движение на одной из столичных улиц и "не дать силовикам собраться".
Этот призыв был опубликован в телеграм-канале "Минск 97%" (признан в Беларуси экстремистским) в сентябре 2020 года - спустя месяц после президентских выборов, когда страну охватили массовые протесты.
Следствие, а затем и суд обнаружили в этой записи "призывы к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, создающим препятствия в работе общественного транспорта".
"По жизни являюсь геем" -силовики заставляют белорусов унизительно извиняться на видео
На этой неделе телеграм-канал "Губоп" (это аббревиатура Главного управления по борьбе с организованной преступностью; неизвестно, принадлежит ли канал ведомству) опубликовал еще несколько видео с "раскаяниями" активистов за подписку к экстремистским телеграм-каналам (таких в Беларуси уже сотни).
На одной из видеозаписей мужчина в бело-красной пижаме (к которой ретушеры пририсовали портрет Светланы Тихановской) признался, что был подписан на экстремистские ресурсы Nexta и "Кибер-партизан", а также поблагодарил сотрудников милиции за то, что "наставили на путь истинный".
На видео можно слышать, как кто-то за кадром переворачивает страницы, с которых вероятно и зачитывает свою "признательную речь" герой сюжета.
Среди прочих на этой неделе извинялись и каялись учитель гимназии, - его раздели до трусов и охарактеризовали как "[унизительное прозвище для оппозиционеров] змагарик из Добруша, обколотый какой-то смертоносной фигней". А кроме того, администратор телеграм-канала, говоривший, что "по жизни является геем".
Именно телеграм-канал "Губоп" пригрозил подписанным на запрещенные ресурсы уголовной ответственностью - до семи лет колонии. Позже в МВД пояснили, что подписка на телеграм-каналы, которые признаются экстремистскими материалами, пока уголовно не наказуема - "если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию".
О других событиях последнего времени в Беларуси можно прочитать здесь.
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