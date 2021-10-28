План Байдена. Президент США объявил, что убедил всех демократов потратить 1,75 трлн долларов

45 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси перед представлением плана расходов в Конгрессе

Президент США Джо Байден обнародовал план расходов в размере 1,75 трлн долларов, назвав его историческими инвестициями в будущее страны. Эти деньги включают вложения в инфраструктуру, защиту климата и социальные расходы.

Обнародованный Байденом план должен быть одобрен Конгрессом и стал результатом длительных переговоров между левым и центристским крылом Демократической партии.

"Никто не получил всего, что хотел, включая меня", - сказал президент, представляя план расходов.

Байден рассчитывает, что план получит одобрение в обеих палатах Конгресса США. Изначально он предлагал потратить 3,5 трлн долларов, однако сумма была сокращена после переговоров с сенаторами-центристами.

Что включает план расходов?

• 555 млрд долларов на борьбу с изменением климата, в основном за счет налоговых льгот для предприятий, использующих возобновляемые источники энергии и источники энергии с низким уровнем выбросов

• 400 млрд долларов на бесплатное дошкольное образование для всех детей в три-четыре года.

• 165 млрд долларов на снижение страховых взносов за медицинское обслуживание для девяти миллионов американцев, подпадающих под закон о доступном медицинском обслуживании, также известный как Obamacare

• 150 млрд долларов на строительство миллиона единиц доступного жилья

Представляя план в Конгрессе, Байден сказал, что не одобрив его, США рискуют потерять свое преимущество как нация.

"Мы перестали инвестировать в себя и в наших людей. Мы не сможем быть конкурентоспособными в глобальной экономике 21-го века, если продолжим действовать так же", - заявил Байден.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер прогрессистского крыла демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал заявила, что впечатлена предложениями Джо Байдена

Что не вошло в план?

В плане расходов, объявленном Байденом в четверг, отсутствуют несколько важных пунктов, обещанным им ранее.

Так, изначально предлагали ввести оплачиваемый декретный отпуск по семейным обстоятельствам, но в итоге по настоянию демократов-центристов от него пришлось отказаться. Это разочарует прогрессивных американских избирателей, которые надеялись, что США присоединятся к большинству других стран в предоставлении оплачиваемого отпуска родителям. США - одна из восьми стран, в которых нет национального оплачиваемого отпуска по беременности и родам.

План по снижению цен на рецептурные лекарства также был сокращен. Это уже вызвало возмущение национальной организации, которая защищает права пожилых американцев.

Где Байден собирается взять деньги?

Президент заявил, что его план расходов полностью обеспечен и не увеличит дефицит бюджета. В нем прописаны меры, которые по замыслу администрации увеличат доходы бюджета на 2 трлн долларов.

Вот откуда предлагается взять деньги:

• Ввести минимальный налог в размере 15% от заявленной прибыли для крупных компаний

• Ввести дополнительный пятипроцентный налог на доходы выше 10 млн долларов в год и еще трехпроцентный налог на доходы выше 25 млн долларов

• Усилить контроль над крупными налогоплательщиками, чтобы сократить потери бюджета от различных способов избежания уплаты налогов

От чего зависит, примут ли план?

В Сенате у демократов сейчас ровно половина голосов, но они могут проводить через него бюджетные и кадровые решения благодаря тому, что решающий голос имеет вице-президент Камала Харрис. Никто из республиканцев за эти законопроекты голосовать не будет, поэтому Байдену нужны голоса всех сенаторов-демократов до единого. В ближайшие дни Байден узнает, есть ли у него эта поддержка.

Больше других сенаторов-демократов против столь масштабного наращивания расходов возражали центристы Кирстен Синема (Аризона) и Джо Манчин (Западная Вирджиния). В своих последних заявлениях они выразили некоторую поддержку плану Байдена, хотя полной уверенности в том, как они в итоге проголосуют, до сих пор нет.

"После месяцев продуктивных переговоров с президентом Байденом и Белым домом мы добились значительного прогресса. Я с нетерпением жду одобрения плана расходов", - заявила Кирстен Синема.

Ранее именно Синема и Манчин не дали принять более амбициозную и затратную версию этого плана.

В Палате представителей перевес у демократов также не слишком существенный, так что голоса практически всех их конгрессменов будут необходимы.

Глава прогрессистской группы среди демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал сказала, что президент выступил с убедительной речью, но предупредила, что ей нужно обсудить план с коллегами.

Прогрессисты ранее затормозили принятие более скромного пакета расходов на физическую инфраструктуру (дороги, порты, мосты и так далее), за который уже проголосовал Сенат. За это ратовали демократы-центристы, но левое крыло партии настаивало, что проголосует за него, только если более масштабный проект социальных расходов тоже пройдет.

Для Джо Байдена многое зависит от голосования по плану расходов.