Facebook теперь будет называться Meta. Официально это из-за "метавселенной", а не разоблачений в СМИ

час назад

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Марк Цукерберг теперь будет генеральным директором Meta

Компания Facebook изменила свое название на Meta. Название ее главной социальной сети при этом остается прежним.

О ребрендинге было объявлено на ежегодной конференции девелоперов Facebook, по официальной версии новое название будет лучше соответствовать нынешней деятельности компании. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, компания будет называться Meta "начиная с сегодняшнего дня".

Facebook в последнее время делилась планами создания "метавселенной" - онлайн-мира, в котором люди смогут работать, играть в игры и общаться, часто с помощью шлемов виртуальной реальности.

Однако переименованию предшествовала лавина негативных публикаций о продуктах Facebook, основанных на внутренних документах, раскрытых бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген. По ее словам, Facebook во всех случаях ставила свои прибыли выше благополучия пользователей.

Помимо одноименной соцсети, Facebook принадлежит еще одна сеть - "Инстаграм", а также популярный мессенджер Whatsapp. Все они продолжат работать под прежними названиями.