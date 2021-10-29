Дайджест: на Куомо подали в суд; в Британии электронные сигареты могут начать выписывать по рецепту
Президент США Джо Байден в четверг представил план инвестиций в социальную сферу и экологию в размере 1,75 трлн долларов.
Обнародованный Байденом план должен быть одобрен Конгрессом. Изначально президент предлагал потратить 3,5 трлн долларов, однако в ходе длительных переговоров сумма была сокращена.
"Программа Build Back Better поставит США на путь достижения климатических целей, создания миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест и роста нашей экономики. Она будет полностью оплачена за счет корпораций и богатейших слоев населения", - написал Байден в "Твиттере".
План включает следующие расходы:
- 555 млрд долларов на борьбу с изменением климата;
- 400 млрд долларов на бесплатное дошкольное образование;
- 165 млрд долларов на снижение страховых взносов за медобслуживание;
- 150 млрд долларов на строительство доступного жилья.
Президент заявил, что его план расходов полностью обеспечен и не увеличит дефицит бюджета.
Окружной суд Северной Калифорнии огласит приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову, который признал вину в нарушениях налогового законодательства.
В рамках сделки с правосудием бизнесмен ранее выплатил почти 450 млн долларов, а прокуратура заявила, что не будет требовать для него тюремного срока.
Тиньков был арестован в Лондоне в феврале прошлого года и затем отпущен под залог. США добивались его экстрадиции, а бизнесмен оспаривал ее по медицинским основаниям.
Слушания об экстрадиции были отложены до окончания разбирательств по налоговому делу.
В суд штата Нью-Йорк подан иск против бывшего губернатора Эндрю Куомо - его обвиняют в "насильственном прикосновении" к женщине.
В судебных документах говорится, что 7 декабря 2020 года Куомо, находясь в губернаторской резиденции, "просунул свою руку под блузку жертвы и поместил ее на интимную часть тела".
По данным следователя Эми Ковальски, Куомо делал это "с целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний". Официально имя пострадавшей не разглашается.
Обвинение в нежелательном прикосновении может повлечь за собой наказание в виде одного года тюремного заключения.
Адвокат Куомо, который ушел со своего поста в августе на фоне обвинений в домогательствах, назвал иск политически мотивированным.
В прошлом году 11 женщин, в том числе сотрудницы Куомо, обвинили губернатора в домогательствах. Они утверждали, что он щупал и целовал их, а также сажал к себе на колени и хватал за грудь. Эти детали подтвердились в ходе проведенного расследования.
Куомо отвергал обвинения и заявлял, что его действия были лишены сексуального подтекста. При этом он извинился за то, что своими действиями мог заставлять женщин чувствовать себя неловко.
Британия может стать первой в мире страной, где электронные сигареты будут выписываться по рецепту желающим бросить курить, пишет Guardian. Этот план - часть усилий правительства по снижению уровня потребления табака.
Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) опубликовало обновленное руководство, которое открывает путь к тому, чтобы лицензированные электронные устройства выписывались курильщикам в рамках системы Национальной службы здравоохранения (NHS).
Ежегодно от болезней, связанных с курением, в Британии умирает почти 64 тысячи человек. По данным властей, около 3,6 млн, или 7% взрослого населения страны, используют электронные сигареты.
Врачи, руководители медицинских организаций и сторонники здорового образа жизни приветствовали этот шаг.
"Я убежден, что это изменит ситуацию", - сказал изданию бывший министр здравоохранения Норман Лэмб, под руководством которого в 2018 году проводилось исследование рынка электронных сигарет. Тогда, по его словам, комиссия пришла к выводу, что выдача медицинских лицензий на эти устройства принесет значительную пользу.
Электронные сигареты содержат никотин и представляют опасность для здоровья. "Жидкость и пар содержат некоторые потенциально вредные химические вещества, которые также содержатся в сигаретном дыме", - предупреждает NHS.
При этом эксперты сходятся во мнении, что электронные сигареты все же менее вредны, чем обычные. В министерстве здравоохранения отмечают, что электронные сигареты, разрешенные для использования в медицинских целях, должны пройти еще более строгую проверку на безопасность.
Великобритания вызвала французского посла после того, как Франция задержала британский траулер на фоне обострения споров по поводу рыболовства в британских территориальных водах, сообщает Financial Times.
Британский траулер Cornelis Gert Jan был вынужден пришвартоваться во французском Гавре, а его капитан предстал перед судом по обвинению в незаконном промысле гребешка. Ему грозит штраф в размере 75 тысяч евро (около 6 млн рублей).
На этой неделе Париж объявил, что усилит таможенный и санитарный контроль грузов на границе, будет проводить более строгие проверки грузовиков, прибывающих во Францию и покидающих ее, а также запретит британским рыболовецким судам выгружать улов в некоторых французских портах, если спор не будет разрешен. Франция также грозила сократить поставки электроэнергии в Великобританию.
Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Боне заявил в четверг, что новые более строгие меры контроля направлены на то, чтобы заставить Лондон вернуться за стол переговоров и выдать больше лицензий на рыбную ловлю после нескольких месяцев обсуждений.
"Пришло время говорить на языке силы, потому что я боюсь, что правительство Великобритании понимает только его", - сказал он.
Представитель правительства Великобритании назвал действия Франции необоснованными и заявил, что они несовместимы с Соглашением о торговле и сотрудничестве с ЕС и международным правом.
При этом в четверг власти острова Джерси все же позволили увеличить количество судов, которым разрешено ловить рыбу в британских территориальных водах.
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