Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале "Лондонград"

час назад

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HBO снимет сериал "Лондонград", в котором актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием.

Как сообщает Variety, сериал будет основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион" (The Terminal Spy), посвященной отравлению Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Сценарий для сериала напишет Дэвид Скарпа, а режиссером станет обладатель "Оскара" Брайан Фогель, снявший документальный фильм "Икар" о допинговом скандале в российском спорте. Камбербэтч также выступит в роли исполнительного продюсера проекта.

Камбербэтч известен по роли Шерлока Холмса в сериале Би-би-си "Шерлок", а также ролями в фильмах "Игра в имитацию", "Доктор Стрэндж", "1917" и других картинах. Актер является лауреатом премий BAFTA и "Эмми".

Смерть Литвиненко

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Литвиненко погиб в Лондоне в 2006 году, спустя шесть лет после своего бегства из России в Великобританию из-за конфликта со спецслужбами.

Литвиненко утверждал, что ФСБ могла быть причастна ко взрывам домов в России в 1999 году и написал об этом книгу "ФСБ взрывает Россию" (внесена в Федеральный список экстремистских материалов).

Расследование британских властей показало, что Литвиненко был отравлен редким радиоактивным веществом полоний-210. Исполнителями преступления назвали бывших коллег Литвиненко по ФСБ Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового.

Британия требовала от российских властей экстрадиции Лугового, чтобы он предстал перед судом по обвинению в убийстве, но получила отказ. Луговой отрицал свою причастность к отравлению Литвиненко, сейчас он - первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.