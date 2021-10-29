Коммуниста Рашкина поймали в лесу с тушей лося. КПРФ называет это провокацией

час назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, В последнее время Рашкин стал одним из лидеров протестного движения в Москве

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина застали в Саратовской области с тушей убитого лося в машине, в полицию направлено заявление о незаконной охоте, сообщили в региональном комитете охотничьего хозяйства. Этой осенью Рашкин активнее других коммунистов выступал против итогов выборов в Госдуму и оспаривал результаты электронного голосования в Москве, где одномандатники от КПРФ не получили ни одного кресла. "Очень все похоже на провокацию", - заявили в КПРФ.

"Граждане проверяются"

Как рассказали РИА Новости в комитете охотничьего хозяйства, накануне вечером примерно в 23:00 на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболов были услышаны выстрелы из охотничьего ружья.

"Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, один из которых был Рашкин Валерий Федорович", - сообщили в комитете.

"При осмотре в машине была обнаружена разделанная туша лося, разрешения на его добычу представлено не было. Также в машине при осмотре были найдены орудия для разделки животного, имеющие следы крови", - добавил собеседник агентства.

По его словам, на вопрос, откуда туша лося, Рашкин ответил, что "гулял в лесу и нашел его, решил взять домой".

В полицию направлено заявление о незаконной охоте, заявили в комитете охотничьего хозяйства. В МВД сообщили, что по факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. При этом фамилию Рашкина полиция в своем пресс-релизе не назвала.

В заявлении саратовского управления МВД сказано, что в ночь на 29 октября участковый вместе с представителем комитета охотничьего хозяйства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомобиля они нашли фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

"Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать", - сказано в заявлении.

В полиции также подчеркнули, что водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, после чего на него был составлен административный протокол. Что касается уголовного дела, то оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). "Граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного", - заявили в полиции.

В некоторых телеграм-каналах появилось видео, якобы снятое в лесу, где остановили Рашкина. На нем он представляется, называет дату рождения и говорит, что работает депутатом Госдумы.

Что говорят в КПРФ

Депутат Госдумы от КПРФ и пресс-секретарь партии Александр Ющенко поставил под сомнение сообщения о задержании его однопартийца с тушей лося в лесу.

"Кроме интерпретаций в телегам-каналах с сомнительной репутацией больше мы ничего не имеем, - сказал он Би-би-си. - Есть какое-то видео, на котором он ведет себя абсолютно культурно и корректно. Где протоколы, кто задерживал? Может, это какой-нибудь ЧОП?"

"А по поводу лося надо разбираться - может, это свинина, говядина, может он ее на рынке купил? - добавил Ющенко. - Очень все похоже на провокацию. Когда будут документы, у нас есть юридическая служба, она будет разбираться".

"Рашкин яркий политик, он проводил протест против электронного голосования, после чего была задержана масса наших активистов, в том числе и кандидатов, которых задерживать незаконно. Мы ничего ни с чем не связываем, но по этому задержанию много вопросов. Пока кроме фитюльки в телегам-каналах, мы ничего не видим", - резюмировал представитель КПРФ.

Сам Рашкин позже заявил RTVI: "Приехал [в Саратовскую область] к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас"

"Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию, - настаивает на своей версии депутат. - Сейчас думаю, что неправильно поступили - нужно было вызвать полицию".

"Пытался связаться с Рашкиным. Получилось на 10 секунд и связь прервалась. Сказал, что в окружении полиции и спецслужб, юриста никакого нет, депутатские "Жигули" изъяли", - написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Обухов.

Кто такой Рашкин

Рашкин - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. Он неоднократно принимал участие в акциях протеста.

В сентябре коммунист активизировался в связи с выборами депутатов Госдумы, в которых он принимал участие, баллотируясь не только по списку КПРФ, но и по одному из одномандатных округов в Москве.

Итоги выборов Рашкин не признал и на следующий день после дня голосования призвал людей выйти на Пушкинскую площадь, где прошел несогласованный с властями митинг.

Многие участники этого собрания позже были задержаны по кадрам с камер видеонаблюдения. Самого Рашкина полиция задерживать на митинге не стала, так как у него есть депутатский иммунитет. Задержан ли он официально в Саратовской области или это невозможно из-за иммунитета, пока неясно.

Кроме того, Рашкин и другие коммунисты пытались обжаловать в суде итоги электронного голосования в Москве. Они считают, что из-за него ни один кандидат от КПРФ не смог победить в одномандатных округах в столице. Ни одного дела коммунисты не выиграли.

Реакция Кремля

В Кремле уже заявили, что разбираться в ситуации должны полиция и природоохранные ведомства.

"Мы видели сообщения СМИ. Наверное, правоохранители и природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, должен ли Рашкин в случае подтверждения информации сложить с себя полномочия депутата Госдумы, Песков ответил: "Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого "охотника".

Госдума может начать рассматривать вопрос о депутатской неприкосновенности Рашкина только в случае, если генпрокурор обратится к ее спикеру с представлением, а до этого момента уголовное дело в отношении депутата не может быть возбуждено, напомнил ТАСС глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.