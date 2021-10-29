В Иерихоне реставрирована сложнейшая древняя мозаика. Она состоит из 5 млн элементов

49 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дворец халифа Хишама открыли около 150 лет назад

В городе Иерихон на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан открыли для публики одну из самых больших и сложных древних напольных мозаик.

Восстановление мозаики в знаменитом Дворце халифа Хишама обошлось в 12 млн долларов.

Этой напольной мозаике больше тысячи лет, хотя сам дворец открыли только в XIX веке.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Власти надеются, что мозаика привлечет в Иерихон туристов

До 2016 года, когда японские компании начали реставрацию дворца, мозаику не трогали.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дворец общей площадью 60 гектаров находится неподалеку от Мертвого моря

Мозаика площадью около 835 квадратных метров состоит из более чем 5 млн элементов.

Палестинские власти надеются, что она поможет привлечь в город туристов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Среди сюжетов мозаики - лев, нападающий на оленя. Этот сюжет символизирует войну. А также - две пасущиеся газели, которые символизируют мир

Автор фото, EPA