В Иерихоне реставрирована сложнейшая древняя мозаика. Она состоит из 5 млн элементов
В городе Иерихон на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан открыли для публики одну из самых больших и сложных древних напольных мозаик.
Восстановление мозаики в знаменитом Дворце халифа Хишама обошлось в 12 млн долларов.
Этой напольной мозаике больше тысячи лет, хотя сам дворец открыли только в XIX веке.
До 2016 года, когда японские компании начали реставрацию дворца, мозаику не трогали.
Мозаика площадью около 835 квадратных метров состоит из более чем 5 млн элементов.
Палестинские власти надеются, что она поможет привлечь в город туристов.
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