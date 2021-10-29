Росстат: в сентябре от ковида умерли меньше, чем в июле и августе

час назад

Автор фото, TASS

За прошедший сентябрь в России скончались 44,2 тысячи человек с коронавирусом, для 39,6 тысяч из них Covid-19 стал основной причиной смерти, сообщил в пятницу Росстат. Его данные поступили на фоне ежедневных сообщений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о резком скачке смертности в конце сентября и в октябре.

В июле главное статистическое ведомство России сообщало о 50 421 смерти зараженных Covid-19 - на тот момент это был самый высокий показатель месячной смертности, почти вдвое больше, чем месяцем ранее, когда скончались 27 443 человека с коронавирусом. А согласно опубликованным Росстатом данных о смертности в августе, за этот месяц умерли более 49 тысяч заразившихся коронавирусом.

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Хотя из данных Росстата следует, что смертность от ковида с июля по сентябрь шла на спад, по сведениям оперативного штаба, во второй половине сентября в России вновь было зафиксировано максимальное число летальных исходов за время пандемии. При этом оперштаб в своих ежедневных отчетах учитывает меньше летальных исходов, чем Росстат, который собирает больше данных: цифры штаба о смертности обычно в два - два с половиной раза ниже, чем у Росстата.

По информации штаба, с начала июля в России умирали более 700 пациентов с Covid-19 в сутки, в августе же показатели стали выше 800 смертей. В сентябре они также оставались на уровне около 800 - со скачком в конце месяца.

А 6 октября суточная смертность от коронавируса впервые превысила 900 случаев и вскоре перешла тысячный рубеж. В минувшую среду по стране зафиксировали 1 123 смерти.

График ковидной смертности, составленный университетом Джона Хопкинса, тоже показывает, что темпы роста числа летальных исходов в России с июля не замедлялись.

Данные Росстата от 29 октября говорят, что в сентябре от заболеваний, связанных с коронавирусом, умерло в семь раз больше людей, чем за тот же месяц годом ранее (5 438).

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Всего в России в сентябре умерло 201,9 тысячи человек - на 18% больше, чем в сентябре 2020 года.