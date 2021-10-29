Красноярского чиновника, назвавшего горожан "ноющей кучей дерьма", оштрафовали

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Автор фото, Andrei Samsonov/TASS Подпись к фото, Смог в Красноярске, август 2021 года

Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей cоветника замгубернатора Красноярского края Андрея Агафонова за оскорбление жителей региона - он написал в "Фейсбуке" пост, в котором назвал горожан, жаловавшихся на лесныe пожары, "ноющей кучей дерьма".

"Мировым судьей судебного участка №65 в Октябрьском районе Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В августе до Красноярска дошел дым от лесных пожаров в Якутии. В эти дни город посетил фигурист Алексей Ягудин. Он опубликовал в "Инстаграме" фото и написал, что запаха дыма не почувствовал. Жители Красноярска отреагировали на эту публикацию возмущенными комментариями.

Агафонов же, ознакомившись с комментариями горожан опубликовал пост в "Фейсбуке", в котором, как писали местные СМИ, назвал жаловавшихся красноярцев "поколением истеричек" и "плаксивым сбродом".

"Я почитал комменты в инстаграме Ягудину и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? [...] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд", - цитировало пост Агафонова издание "Тайга.инфо".

Пост Агафонова вскоре был удален, а он сам сказал, что имел в виду не всех красноярцев, а только тех, кто комментировал пост фигуриста Ягудина.

После этой публикации в "Фейсбуке" в краевую прокуратуру края поступила жалоба от некоего гражданина, который попросил привлечь Агафонова к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КОАП РФ (публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).

В пресс-службе губернатора Красноярского края комментарий чиновника в "Фейсбуке" назвали его личным делом.