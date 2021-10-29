"Мертвая Meta". Почему новое название Facebook вызвало смех в Израиле и на Украине

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания теперь будет называться Meta

Объявление Facebook о том, что компания теперь будет называться Meta, вызвало неожиданную реакцию в Израиле и на Украине. Дело в том, что слово "meta" на иврите означает "мертвая", а для многих украинцев оно ассоциируется с названием интернет-портала, который был создан еще в конце 1990-х годов (по-украински "мета" - это "задача" или "цель").

В четверг глава Facebook объявил о переименовании компании, однако ее социальные сети ("Фейсбук", "Инстаграм" и мессенджер WatsApp) будут называться по-прежнему. По официальной версии, новое название лучше соответствует нынешней деятельности компании. В частности, Цукерберг намеревается создать "метавселенную" - онлайн-мир, в котором люди смогут работать, играть в игры и общаться, часто с помощью шлемов виртуальной реальности.

Слово, которое произносится как "мета", на иврите означает женскую форму прилагательного "мертвый". В итоге в Twitter даже появился хэштег #FacebookDead ("Фейсбук мертв").

В связи с этим израильская группа волонтеров "Зака", которая занимается спасением в чрезвычайных ситуациях, написала в "Твиттере": "Не волнуйтесь, мы идем на помощь". Еще один пользователь "Твиттера" написал: "Еврейское сообщество будет смеяться над этим названием еще много лет".

Украинские пользователи интернета шутят, что Марк Цукербег позаимствовал название у портала Meta.ua, который существует в стране еще с конца 1990-х годов. Редакция самого портала разместила в "Фейсбуке" новость о переименовании компании c пояснением: "Нет, мы не имеем к этому никакого отношения".

Автор фото, facebook.com/meta.ua

В украинском сегменте интернета также появилось немало сообщений, авторы которых смеются над совпадением, а некоторые даже записывают основателя и руководителя переименованной в Meta компании Facebook в украинцы.

Не остались в стороне и российские пользователи. В России есть сервис по подбору психологов, который тоже называется "Мета". И, конечно, при обсуждении нового названия компании не обошлось без цитаты "Я такая пост-пост, я такая мета-мета" из песни певицы Монеточки.

"Откусите пальцы" от KFC и другие неудачные совпадения

Facebook не единственная компания, которая попала впросак с именем бренда, не учтя особенности перевода нового названия на языки мира.

Когда в 1980-х годах KFC решила выйти на рынок в Китае, девиз компании "Пальчики оближешь" не очень оценили носители китайского языка. В переводе с мандарина этот слоган звучит гораздо грубее - "Откусите пальцы". Впрочем, это не очень отразилось на выручке компании, которая с тех пор стала одной из крупнейших сетей быстрого питания в стране.

Подпись к фото, Слоган KFC звучал для китайцев совсем не так, как для англоговорящих клиентов

Компания Rolls-Royce была вынуждена изменить название своего автомобиля Silver Mist, прежде чем выпускать его на немецкий рынок, поскольку Mist переводится с немецкого как "экскременты". Вместо этого автомобиль получил название Silver Shadow.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Rolls-Royce пришлось поменять название одного из автомобилей, так как по-немецки оно звучало далеко не привлекательно

Непристойности от Nokia и Honda

Когда компания Nokia выпустила свой телефон Lumia в 2011 году, некоторые покупатели отреагировали совсем не так, как хотели поризводители. На испанском языке Lumia является синонимом слова "проститутка", хотя и встречается только в диалектах с сильным цыганским влиянием.