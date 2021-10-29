Забор от мигрантов. Парламент Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью

7 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На границе Польши и Беларуси уже построили забор из колючей проволоки

Парламент Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью, чтобы заблокировать приток мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в страну Евросоюза. В последние месяцы границу Польши пытались пересечь тысячи беженцев, в основном из стран Ближнего Востока и Азии.

ЕС обвиняет власти Беларуси в том, что они способствуют приезду нелегальных мигрантов в отместку за санкции против режима президента Александра Лукашенко.

Планируется, что стена высотой 5,5 метра будет оснащена датчиками движения и системой мониторинга, она должна отгородить примерно половину польско-белорусской границы, протяженность которой составляет около 400 км. Правительство планирует построить стену к лету следующего года и потратить на проект 353 млн евро. После утверждения парламентом закон о строительстве должен подписать президент Польши Анджей Дуда, ожидается, что с этим задержек не возникнет.

Правозащитники и эксперты критикуют идею строительства стены и настаивают, что она не сможет решить проблему притока мигрантов в Польшу.

Власти Польши сообщают, что сейчас каждый день около 500 человек пытаются нелегально въехать в страну из Беларуси. За весь прошлый год таких попыток было всего 120.

Польша попыталась защитить свои границы с помощью забора из колючей проволоки и тысяч солдат, которых направили на подступы к стране. Как говорят свидетели и правозащитники, власти часто выталкивают мигрантов обратно к белорусской территории, что может создавать опасность для их жизни: люди остаются заблокированными в лесу в условиях низких температур.

Страну стали критиковать за то, что она создает невыносимые условия для мигрантов - и пытается скрыть ситуацию от прессы. В приграничных районах действует чрезвычайное положение на границе, что означает фактический запрет на доступ к мигрантам журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.

"Там очень много серьезно больных людей, с диабетом, с гипертонией, с сердечными заболеваниями, которым постоянно нужны лекарства. Кроме того, помимо взрослых, на границе сейчас более 20 детей в возрасте от года до двух лет. Если им не помогут, ситуация станет катастрофической", - говорит сириец, который живет в Австрии и чьи родители сейчас находятся на польско-белорусской границе.

По данным ООН, на границе с Беларусью уже погибли как минимум восемь мигрантов.

Германия говорит о притоке мигрантов

По данным властей Германии, с начала года более 6,1 тыс. нелегальных мигрантов въехали в эту страну через Польшу. Чтобы справиться с наплывом беженцев, Берлин на этой неделе ужесточил пограничный контроль с Польшей, а министр внутренних дел Хорст Зеехофер дополнительно направил 800 полицейских на охрану границы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На польско-белоруской границе находятся дети

Зеехофер заявил, что на этой неделе только за один день в страну приехали 1000 мигрантов. Они пытаются попасть в Германию любыми способами, в некоторых случаях эти попытки стоят им жизни.

В пятницу немецкая полиция сообщила, что в фургоне, где находились около 30 нелегальных мигрантов, найден труп иракца. 32-летний мужчина умер за несколько часов до того, как полиция обнаружила фургон возле города Шёпсталь в Саксонии. Водитель фургона, 48-летний мужчина турецкого происхождения, скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

Приток мигрантов усилил активность крайне правых в Германии: на прошлой неделе полиция разогнала митинг, в котором приняли участие около 50 вооруженных активистов. Они собирались противостоять мигрантам, пытающимся пересечь границу.

Поможет ли забор?

Правительство Германии заявило, что ответственность за разрешение этого кризиса явно лежит на Минске, повторив позицию Евросоюза о том, что Беларусь использует беженцев как средство политического давления на Брюссель.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным ООН, на границе с Беларусью уже погибли как минимум восемь мигрантов

На прошлой неделе Польша была в числе 12 стран-членов ЕС, которые попросили Брюссель профинансировать строительство стен на границах европейских государств, которые препятствуют нелегальному въезду мигрантов. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен эту идею не поддержала: она заявила, что ЕС не финансировал и не будет финансировать строительство заборов из колючей проволоки и стен на границах.

Представляющий правую партию "Право и справедливость" премьер-министр Польши Матеуш Моравецки настаивает, что страна подверглась намеренной атаке со стороны Беларуси. Он считает, что стена на границе необходима для защиты безопасности государства.