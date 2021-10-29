Молдова и "Газпром" договорились о поставках газа на пять лет

36 минут назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

Правительство Молдовы и российская компания "Газпром" заключили договор о поставках газа на пять лет. В стране уже неделю действует режим чрезвычайного положения из-за недопоставок российского газа и трудных переговоров о новом контракте.

О подписании договора в пятницу вечером сообщило правительство Молдовы, вскоре это подтвердил "Газпром". "ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", - сказано в сообщении российской компании.

Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что прошлый контракт будет продлен на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Точные условия договора не сообщаются.

Контракт был подписан после трехдневных переговоров вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и главы "Молдовагаза" Вадима Чебана с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербурге.

Предыдущий контракт истек 30 сентября. В октябре Молдова получала газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Кишинев такая цена не устраивала - в прошлом году страна покупала газ в пять раз дешевле.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подчеркивал, что Москва готова продлить газовый контракт с Кишиневом только после уплаты Молдовой долга за предыдущие поставки, который, по данным российской компании, с учетом просрочки платежей составляет 709 млн долларов. Но Молдова с этим долгом не соглашалась.

В итоге, как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве Молдовы, близкий к переговорам, стороны договорились о проведении аудита долга и о необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей.

ЧП в Молдове

Из-за недопоставок российского газа и неопределенности с дальнейшими контрактами правительство Молдовы с 22 октября ввело в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней.

Автор фото, GAZPROM via EPA Подпись к фото, Во время переговоров между Молдовой и "Газпромом"

В "Газпроме" утверждали, что в разразившемся газовом кризисе нет политической подоплеки. В Кремле также говорили, что политических условий при переговорах с Молдовой о поставках газа нет и быть не может.

Однако опрошенные Би-би-си эксперты сходились во мнении, что газовые контракты с Молдовой важны для России не столько с экономической, сколько с политической точки зрения.