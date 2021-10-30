Рядом с Чичен-Ицей в Мексике обнаружили редкое каноэ индейцев майя. Ему 1000 лет и оно прекрасно сохранилось

51 минуту назад

Автор фото, Reuters

На полуострове Юкатан в Мексике обнаружено хорошо сохранившееся деревянное каноэ, возраст которого предположительно составляет более 1000 лет.

Уникальную находку сделали археологи на севере полуострова близ руин Чичен-Ицы, который был политическим и культурным центром майя. Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд майя".

Каноэ обнаружили в пресноводном водоеме - сенотэ, оно было полностью погружено в воду и при этом прекрасно сохранилось.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ - 1,6 метра, ширина - 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.

Специалисты из INAH говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя. По словам мексиканских ученых, точно определить возраст каноэ и его тип им помогут их коллеги из Сорбонны.

Также будет создана 3D-модель каноэ. По словам ученых, это поможет ускорить процесс дальнейшего изучения находки.

Пока найденное каноэ датируется приблизительно 830-950 гг. нашей эры, то есть предположительно относится к позднему периоду расцвета цивилизации майя.

Автор фото, Reuters

Ранее ученые из Национального института антропологии и истории Мексики сообщали, что вдоль маршрута строительства железной дороги "Поезд майя" они уже обнаружили более 80 захоронений майя, а также руины более 2400 сооружений доиспанского периода. Также в числе находок - керамика и церемониальные платформы цивилизации майя.

Железнодорожная линия "Поезд майя" на полуострове Юкатан - проект президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, ее строительство началось летом прошлого года.

Она соединяет города Паленке и Канкун, проходит через районы, где ранее плотно проживали племена майя, а также через биосферный заповедник Калакмуль.