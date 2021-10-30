Коронавирус: в России новый антирекорд - более 40 тысяч заболевших, в Китае ограничения за сто дней до Олимпиады

49 минут назад

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В России не спадают темпы роста заболевания коронавирусом; в Китае меньше чем за сто дней до начала Зимней олимпиады ввели новые коронавирусные ограничения; первый случай коронавируса выявлен на острове Тонга в Тихом океане. Эти и другие новости, связанные с пандемией коронавируса, в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире коронавирусом заразилось 246 млн человек, умерло более 4,9 млн.

В России впервые с начала пандемии зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения - 40 251 случаев. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 7267 человек.

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 1160 человек. Днем ранее был установлен антирекорд - 1163 человека - это самое большое число за весь период пандемии.

В субботу в России начинается неделя вынужденного отдыха - введенный российским президентом Владимиром Путиным в конце октября режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в попытке сбить пик новой волны эпидемии.

В Москве жесткие ограничения начали действовать с четверга - закрыты кафе и рестораны, не работают магазины - за исключением тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходмости. Аптеки открыты. Под замком практически вся сфера услуг - от салонов красоты до шиномонтажа.

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось в два раза. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании.

Сто дней до Олимпиады

Автор фото, EPA Подпись к фото, Власти рекомендуют пекинцам не покидать город без крайней необходимости

До Зимней олимпиады в Пекине осталось меньше ста дней, и власти пытаются жестко пресекать любые намеки на рост заражаемости. Китай придерживается политики "нулевой толерантности" к ковиду, то есть власти пытаются искоренить вирус полностью.

За минувшие сутки в Китае было выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом - максимальное число местных случаев инфицирования за последние шесть недель, с 16 сентября. В нескольких северных частях Китая введен карантин, миллионы человек протестированы.

Эпидемия все так же быстро распространяется, признал представитель китайского комитета по делам здравоохранения Ми Фэн. В одном из центральных районов Пекина, Сичэне, где проживает более миллиона человек, до 14 ноября будут закрыты все кинотеатры. Власти рекомендуют пекинцам не покидать город без крайней необходимости, а также перенести любые запланированные массовые мероприятия, например, свадьбы.

В провинциях, где были обнаружены новые случаи, введены строгие коронавирусные ограничения, жителям рекомендуется выходить из дома только для покупки товаров первой необходимости. Ограничения на передвижение коснулись порядка 6 миллионов человек.

Ковид на острове

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Остров Тонга в Тихом океане более не считается свободным от коронавируса. Первый случай заболевания в полинезийском королевстве выявлен у приехавшего из Новой Зеландии туриста. Он был полностью вакцинирован и находился в изоляции по приезду.