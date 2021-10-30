Умер диктор Игорь Кириллов, лицо советского телевидения

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Автор фото, N.Ageev/TASS Подпись к фото, Ведущие телевизионной программы "Время" Игорь Кириллов и Нонна Бодрова. Декабрь 1977

В Москве на 90-м году жизни скончался телеведущий и диктор Игорь Кириллов. Он вел программу "Время" более 20 лет и был одним из символов советского телевидения.

Причина смерти не уточняется. РБК со ссылкой на помощника телеведущего сообщает, что Кириллов не болел коронавирусом.

"Он не болел никакой "короной", только вчера обсуждал условия участия в съемках программы "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было", - сказал помощник ведущего изданию РБК.

Игорь Кириллов работал в редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР больше 30 лет - с 1957 по 1991 год.

На протяжении более 20 лет - до 1989 года - он вел программу "Время". В разные годы Кириллов был также ведущим таких программ, как "Взгляд", "Голубой огонек", "Песня года", "Телескоп".

Автор фото, Созинов Виталий Подпись к фото, Новогодний "Голубой огонек" 1978 года. Вели программу Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов и Анна Шилова

В 1957 году именно он сообщил советским телезрителям о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961 года - о полете Юрия Гагарина.

С середины 1960-х годов он вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

Трансляцию парадов Победы 9 мая Игорь Кириллов вел до 2006 года, а с 1996 по 2011 год читал текст перед минутой молчания 9 мая.

Также ему пришлось зачитывать в телеэфире заявления Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году, а в 1979 году - в Афганистан.

Автор фото, Valerii Gende-Rote/ TASS Подпись к фото, Фото сделано в ноябре 1965 года

В интервью "Медузе" (издание признано иноагентом в России) в 2016 году Игорь Кириллов рассказал о "страшном моменте 1 сентября 1983 года, когда был сбит корейский "Боинг".