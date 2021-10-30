Дипломатический скандал на Ближнем Востоке разрастается. Саудовская Аравия давит на Ливан из-за "Хезболлы"

44 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Отношения Ливана со странами Персидского залива давно накалены из-за радикальной шиитской группировки "Хезболла" и роста влияния Ирана. На фото флаги Саудовской Аравии, Бахрейна и Ливана (слева направо) в одной из багдадских лавок

Дипломатический кризис в отношениях Ливана со странами Персидского залива углубляется. Сразу несколько государств региона выслали послов Ливана, а влиятельная Саудовская Аравия еще и запретила импорт товаров из ближневосточной страны.

Кувейт в субботу отозвал из Бейрута своего посла и дал 48 часов послу Ливана в Кувейте для того, чтобы покинуть страну. Ранее об аналогичных решениях заявила Саудовская Аравия и Бахрейн.

Дипломатический кризис - еще один виток противостояния между суннитской Саудовской Аравией и радикальной шиитской группировкой "Хезболлой", имеющую тесные связи с Ираном, и которую часто называют фактическим правителем Ливана.

Что случилось?

Поводом для высылки ливанских послов из трех стран Персидского залива стало заявление министра информации Ливана Георга Кордахи, в котором он осудил действия арабской коалиции под руководством Эр-Рияда в Йемене.

В интервью телеканалу Al-Jazeera ливанский министр заявил, что действия коалиции являются по сути внешней агрессией, а повстанцы-хуситы вынуждены обороняться. Кордахи также отметил, что силы коалиции бомбят в том числе дома мирных жителей, деревни, похоронные процессии и свадьбы. Войну в Йемене, которая продолжается уже семь лет, он назвал бессмысленной и сказал, что пришло время завершить этот конфликт.

В минувшую среду власти ОАЭ и Саудовской Аравии вызвали послов Ливана и потребовали объяснений по поводу заявления Кордахи, который, как считается, близок к "Хезболле" и является сторонником сближения Бейрута с Тегераном.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Георг Кордахи близок к "Хезболле"

Официальный Бейрут подчеркивает, что заявление министра не отражает официальной позиции Ливана, а интервью с Кордахи было записано еще в августе - то есть до его назначения на пост министра (в эфир оно вышло в минувший понедельник, 25 октября).

На фоне разразившегося скандала премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил Георга Кордахи подумать о том, чтобы уйти в отставку.

Давление из-за "Хезболлы"

Эксперты отмечают, что раздражение стран в отношении Ливана вызвано не столько заявлением министра об "агрессивных действиях" коалиции в Йемене, сколько ростом влияния в Ливане шиитского радикального движения "Хезболла".

Отзывая послов из Ливана, страны персидского залива, и в первую очередь Эр-Рияд, пытаются таким образом оказать давление на Бейрут с тем, чтобы ливанские власти приняли меры для борьбы с влиянием "Хезболлы", отмечают эксперты.

В настоящее время некоторые регионы страны контролирует поддерживаемое Ираном радикальное шиитское движение "Хезболла".

В пятницу Саудовская Аравия отозвала для консультаций своего посла из Бейрута и объявила о том, что ливанский посол должен покинуть страну в течение двух суток. Эр-Рияд выразил сожаление в связи с ухудшением отношений с Бейрутом, но отметил, что Саудовская Аравия примет "дальнейшие шаги", не уточнив, какие именно.

Одновременно с заявлением о высылке ливанского посла Саудовская Аравия объявила о запрете импорта из Ливана. Это решение - серьезный удар по экономике Ливана. Экспорт в Саудовскую Аравию составлял 282 млн долларов в 2019 году, 200 млн долларов - в 2020 году.

Острый кризис

В Ливане уже два года продолжается экономический кризис, три четверти населения находятся за чертой бедности, местная валюта фактически обесценилась, а электричество в домах появляется всего на несколько часов в сутки. В стране не хватает продовольствия, лекарств, бензина и питьевой воды.

В апреле этого года Эр-Рияд приостановил экспорт сельскохозяйственной продукции из Ливана - под предлогом того, что вместе с партиями сельхозпродукции из страны в Саудовскую Аравию осуществляется контрабанда наркотиков.

Лига арабских государств заявила, что обеспокоена ухудшением отношений между Ливаном и странами Персидского залива. В организации заявили об уверенности в том, что власти Ливана примут необходимые шаги для улучшения ситуации.