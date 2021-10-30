В России возбудили еще одно дело за недостаточно целомудренное фото у церкви

час назад

Автор фото, @youneedleonid

На следующий день после того как блогеру Руслану Бобиеву и его подруге дали по 10 месяцев колонии за фотографию на фоне московского храма Василия Блаженного, в Петербурге арестовали девушку за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора.

30 октября управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу объявило, что возбудило дело по статье об "оскорблении чувств верующих" против девушки, снявшейся в трусиках-стрингах на фоне петербургского Исаакиевского собора.

Вскоре после этого полиция Петербурга объявила, что задержала подозреваемую и передала ее следователям.

Российские пользователи соцсетей по многочисленным ярким татуировкам установили, что эта подозреваемая - инстаграм-модель Ирина Волкова. Почти весь ее инстаграм состоит из фотосессий с ее участием, в том числе в обнаженном виде, но на фото, заинтересовавшем блюстителей нравственности и религиозных чувств, она - в трусиках, футболке и кроссовках.

В аккаунте самой Волковой фото удалено, но оно осталось на странице другого участника съемки, @youneedleonid. Судя по дате, фотография была сделана еще в августе прошлого года.

Как отмечает российская пресса, Исаакиевский собор - это не полноценная церковь, в том смысле, что он не принадлежит Русской православной церкви, а является музеем. Администрация музея сообщила разным российским изданиям, что не жаловалась на Волкову и не имеет к ее делу никакого отношения.

Преследование за художественные акции в церквях или возле них началось в России в 2012 году с нашумевшего дела Pussy Riot. Участницы этой панк-группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и еще одна девушка, чье имя следователи так и не узнали - сняли в московском Храме Христа Спасителя коротенький ролик для песни своей "Богородица, Путина прогони". Всю эту акцию они назвали "панк-молебном".