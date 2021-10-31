Опасная забава: в Испании погиб участник забега с быками

31 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фестивали с участием быков вызывают все больше критики в обществе, хотя и считаются старинной традицией

Мужчина средних лет получил тяжелые травмы головы пробитую артерию на бедре во время традиционного забега с быками (Энсьерро) в городке Онда на востоке Испании.

Он скончался в больнице соседнего городка Вильярреаль. Муниципалетит Онды принял решение прекратить все мероприятия с участием быков, однако фестиваль Фира-де-Онда будет продолжаться несмотря на трагическое события.

Это был первый инцидент подобного рода с тех пор, как в Испании вновь разрешены фестивали после ослабления ограничений, введенных летом в связи с пандемией коронавиурса.

Несмотря на снятие запретов, в Испании продолжаются бурные дебаты о том, не стоит ли вообще отменить все фестивале, в которых задействованы быки.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Бег с быками - традиционное развлечение не только в Испании, но и в соседних Португалии и Франции

Во время фестиваля толпа участников бежит по улицам города, уворачиваясь от быков, выпущенных из загона.

В некоторых случаях этих быков затем снова ловят, и они принимают участие в боях (которые в последнее время резко критикуют организации, занимающиеся охраной прав животных, да и в обществе в целом к ним сохраняется неоднозначное отношение).