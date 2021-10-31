Опасная забава: в Испании погиб участник забега с быками
Мужчина средних лет получил тяжелые травмы головы пробитую артерию на бедре во время традиционного забега с быками (Энсьерро) в городке Онда на востоке Испании.
Он скончался в больнице соседнего городка Вильярреаль. Муниципалетит Онды принял решение прекратить все мероприятия с участием быков, однако фестиваль Фира-де-Онда будет продолжаться несмотря на трагическое события.
Это был первый инцидент подобного рода с тех пор, как в Испании вновь разрешены фестивали после ослабления ограничений, введенных летом в связи с пандемией коронавиурса.
Несмотря на снятие запретов, в Испании продолжаются бурные дебаты о том, не стоит ли вообще отменить все фестивале, в которых задействованы быки.
Во время фестиваля толпа участников бежит по улицам города, уворачиваясь от быков, выпущенных из загона.
В некоторых случаях этих быков затем снова ловят, и они принимают участие в боях (которые в последнее время резко критикуют организации, занимающиеся охраной прав животных, да и в обществе в целом к ним сохраняется неоднозначное отношение).
В время забега с быками часто случаются ранения и травмы. С 1910 года (когда начался такого рода подсчет) во время фестиваля Сан-Фермин в столице Наварры Памплоне погибло по меньшей мере 16 участников забегов.
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