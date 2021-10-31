Второй тур местных выборов в Грузии: по предварительным данным, побеждает "Грузинская мечта"

час назад

Автор фото, AFP

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, оппозиция одержала победу лишь в одном из 20 муниципалитетов, где 30 октября прошли вторые туры выборов мэра. Во всех остальных муниципалитетах лидируют кандидаты правящей партии "Грузинская мечта". В оппозиции этим данным не доверяют и уже анонсируют "бескомпромиссную борьбу" в ответ на "украденные победы".

Вторые туры прошли в муниципалитетах, где ни один из кандидатов в мэры не смог набрать более половины голосов, необходимых для победы в первом раунде избирательной гонки.

В большинстве городов борьба шла между кандидатами от правящей партии и представителями крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение"(ЕНД).

В остальных 44 муниципалитетах кандидаты в мэры "Грузинской мечты", которая находится у власти с 2012 года, победили в первом туре местных выборов второго октября.

По данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре проголосовали более миллиона человек, то есть почти половина избирателей.

Подпись к фото, Вторые туры прошли в 20 муниципалитетах, где ни один из кандидатов в мэры не смог набрать более половины голосов на выборах второго октября

Голосование проходило в крайне поляризованной среде и на фоне негативной риторики в адрес оппонентов.

В центре внимания СМИ и избирательной кампании кандидатов не только оппозиции, но и правящей партии оставался экс-президент и основатель ЕНД Михаил Саакашвили. Он вернулся в Грузию и был задержан в одном из районов Тбилиси накануне местных выборов.

Саакашвили был отправлен в тюрьму в городе Рустави, где продолжает голодовку, которую объявил сразу после ареста первого октября.

Все, кроме одного

Эпицентром избирательной гонки традиционно стала столица. Здесь, по данным ЦИК, во втором туре проголосовали почти полмиллиона избирателей.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Подпись к фото, По предварительным данным, в Тбилиси одерживает победу нынешний мэр, в прошлом известный футболист Каха Каладзе

По предварительным данным, в Тбилиси кандидат в мэры правящей партии, в прошлом известный футболист Каха Каладзе побеждает и остается на должности мэра. Он получил почти 56% голосов. За его соперника, председателя ЕНД Нику Мелия проголосовали 44% избирателей.

Кандидаты правящей партии побеждают еще в 19 муниципалитетах, в том числе, во всех четырех самоуправляющихся городах - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми.

Единственным исключением, где оппозиционный кандидат одерживает победу, стал муниципалитет Цаленджиха на западе Грузии. Здесь кандидат от ЕНД Георгий Харчилава опережает своего соперника из правящей партии Гогу Гулердава примерно на два процента.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Подпись к фото, Кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия считает, что победа оппозиции во многих муниципалитетах украдена

В правящей партии уже заявили об убедительной победе на выборах.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе напомнил, что оппозиция называла местные выборы референдумом. Оппозиция тогда ссылалась на подписанное при посредничестве ЕС соглашение, по которому, в случае получения правящей партией менее 43% пропорциональных голосов на этих выборах, в следующем году назначались досрочные выборы в парламент.

Правящая партия, которая вышла из подписанного изначально соглашения, проведение досрочных выборов исключала.

"Они объявили нам так называемый референдум, в котором мы победили и получили 47%, потом второй тур так называемого референдума, в котором мы получили намного больше, наверное, 55%. Они проиграли всё как в первом, так и во втором туре референдума", - сказал на брифинге Кобахидзе после того, как зачитал данные с избирательных участков.

Однако этот 43-процентный порог второго октября она преодолела, получив 47% и опередив все остальные политические партии. На второе место вышла ЕНД, получив почти 31% голосов и сохранив тем самым статус крупнейшей оппозиционной силы Грузии.

Несмотря на то, что ЕНД остается самой крупной оппозиционной партией, ее кандидаты, в случае победы во вторых турах, обещали коалиционное правительство и даже представили кандидатов других оппозиционных партий в будущие вице-мэры в некоторых городах.

"Бескомпромиссная борьба"

Оппозиция с предварительными результатами голосования не согласна. Ника Мелия заявил, что выборы в Грузии были упразднены, а победа оппозиции во многих муниципалитетах - украдена.

"Если кто-то думает, что в этой стране в условиях Иванишвили (Бидзина Иванишвили - основатель и экс-председатель правящей партии) могут быть проведены выборы, то я с этим никогда не соглашусь как отдельно взятый политик, потому что я в это не верю", - заявил он после появления предварительных данных ЦИК.

О конкретных планах оппозиции Мелия говорить пока не стал, пообещав, что о них станет известно в воскресенье.

"Я обещаю, что борьба будет бескомпромиссной", - заявил он.

Подпись к фото, Во втором туре проголосовали более миллиона человек, то есть почти половина избирателей

Местные наблюдатели сообщали о различных нарушениях в ходе голосования во втором туре, в том числе нападках и препятствовании их работе на отдельных участках.

Организация "Международное общество по справедливым выборам и демократии" сообщила о двух случаях предположительного подкупа избирателей. Еще одна организация, "Международная прозрачность - Грузия", около 250 наблюдателей которой следили за вторым туром выборов, заявила о примерно сотне случаев мелких и сравнительно более серьезных нарушений.

Согласно данным организации, первая половина дня была, в основном, спокойной, но позднее во многих округах ситуация накалилась, и участились случаи физического и словесного противостояния.

В МВД заявили о начале следствия по восьми фактам предполагаемых нарушений, в том числе нанесения физического оскорбления и препятствования работе журналистов.