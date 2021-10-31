Первое интервью Алека Болдуина: он сказал, что дружил с застреленной Галиной Хатчинс

46 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Алек Болдуин сказал, что такие события происходят в "одном случае из триллиона"

Актер Алек Болдуин дал первое интервью СМИ с рокового момента, когда он случайно застрелил на съемочной площадке оператора Галину Хатчинс. По его словам, они с ней дружили.

По словам актера, полиция запретила ему обсуждать в разговорах с журналистами ход следствия.

Прокуроры пока не предъявили никому никаких обвинений, но не исключают этого в будущем.

Болдуин высказался за ограничение применения настоящего оружия на киносъемках в интересах безопасности людей.

Галина Хатчинс, 42-летняя оператор украинского происхождения, погибла во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико 21 октября. Алек Болдуин направил на нее реквизитный револьвер и выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевым патроном. Еще одна пуля из револьвера попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

"Мы с ней дружили. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля на ужин", - сказал актер фотографам, нашедшим его в штате Вермонт.

"У нас был очень, очень слаженный ансамбль, мы вместе снимали фильм, и тут случилось это ужасное событие", - добавил Болдуин.

Видеозапись интервью с актером опубликовал сайт TMZ.

По словам Алека Болдуина, подобные происшествия на съемочной площадке крайне редки - как он выразился, "одно на триллион". Вместе с тем, он выступил за то, чтобы в будущем ограничить применение на киносъемках настоящего, не бутафорского оружия.

Следователи в среду отметили, что на съемках фильма "Ржавчина" была определенная "самонадеянность" относительно безопасности оружия.

Между тем, адвокаты оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, отвечавшей за сохранность оружия на съемках, на минувшей неделе распространили ее заявление, в котором говорилось, что она не знает, "откуда взялись боевые патроны".

По ее словам, она "никогда не видела, чтобы из этого оружия стреляли боевыми патронами, и не позволила бы это делать". По ее мнению, продюсеры решили на чем-то сэкономить, и это сказалось на технике безопасности.