"Момент истины для мира": в Глазго открылся климатический саммит COP26

14 минут назад

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В шотландском Глазго в воскресенье официально открылась 26-я конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Работа конференции открылась с минуты молчания в память о жертвах пандемии Covid-19. Центральным мероприятием должен стать саммит мировых лидеров, который откроется в понедельник.

В конференции, среди прочих, примут участие президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги. Многие лидеры прибывают в Глазго из Рима, где в воскресенье завершается саммит G20.

Королева Великобритании Елизавета II также готовилась посетить конференцию, но отказалась от поездки по совету врачей. Представлять королевскую семью будет принц Уэльский Чарльз, который накануне назвал предстящий саммит "последним шансом" для спасения планеты.

Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что конференция в Шотландии должна стать "моментом истины для мира".

"Вопрос, который сегодня все задают, состоит в том, воспользуемся ли мы этим моментом или упустим его", - предупреждал он накануне конференции.

В совместой декларации лидеров стран G20, опубликованной в воскресенье, отмечается, что страны, входящие в этот неформальный клуб, до 2030 года должны сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевого сальдо выбросов.

"Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия", - отмечается в документе.

Председатель COP26 Алок Шарма заявил, что решения по итогам саммита в Глазго должны быть более жесткими, чем Парижские соглашения по климату, принятые в декабре 2015 года.

"Данная конференция - это наша последняя идеальная возможность [объединиться]. Мы должны ускорить переговоры, ведь у нас есть шанс построить зеленую экономику и перейти к более чистым источникам энергии. Здесь побеждают и проигрывают все вместе", - сказал Шарма на церемонии открытия саммита.

В воскресенье на улицах Глазго проходят пикеты климатических активистов, которые недовольны бездействием властей в борьбе с глобальным потеплением.

Накануне вечером несколько сот активистов прибыли из континентальной Европы в Глазго на поезде. В их числе Грета Тунберг - 18-летняя шведская активистка, оставившая школу для борьбы с климатическими изменениями.

В интервью Би-би-си Тунберг высказалась в поддержку акций радикальных экоактивистов - в частности, движения Insulate Britain, участники которого блокируют автомагистрали в британских городах. По ее словам, ради достижения благой цели некоторых людей полезно немного разозлить.

Она также заявила, что видит задачей для себя и своих единомышленников - "вырвать с корнем" существующий миропорядок ради блага будущих поколений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экоактивисты требуют от мировых лидеров реальных шагов в защиту экологии

Как ожидается, во время переговоров между лидерами в Глазго будет, среди прочего, обсуждаться выполнение странами ключевых положений Парижских соглашений, а также новые инициативы стран по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Согласно условиям соглашений 2015 года, страны обязались не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности удержать ее рост до 1,5˚С.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижских соглашений, однако сменивший его на президентском посту Джо Байден в феврале 2021 году вновь присоединился к договору.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Работа конференции началась с минуты молчания в память о жертвах Covid-19

Как отмечала в сентябре главный переговорщик ООН по климату Патрисия Эспиноса, для того, чтобы избежать еще большего потепления, глобальные выбросы углерода необходимо сократить на 45% к 2030 году, но анализ деятельности более 100 стран показывает, что эти выбросы, наоборот, вырастут на 16% к этому сроку.

"Это резко контрастирует с призывами ученых к быстрому, устойчивому и крупномасштабному сокращению выбросов для предотвращения самых серьезных климатических последствий", - говорила она.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата была принята 9 мая 1992 года и вступила в силу 21 марта 1994 года. В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.

Углеродная нейтральность к 2060 году

Президент России Владимир Путин решил воздержаться от личного участия в конференции в Шотландии. Также сообщалось, что в Глазго не приедут президент Бразилии Жаир Болсонару, мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, премьер-министр Японии Фумио Кисида. и председатель КНР Си Цзиньпин.

В своем видеобращении к участниками саммита G20 в воскресенье Путин пообещал, что углеродная нейтральность в России должна быть обеспечена к 2060 году.

"Сегодня [в России] доля энергии от практически безуглеродных источников, а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции, превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%", - сказал он.