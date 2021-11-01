Дайджест: климатический саммит стартует в Глазго, несмотря на хаос; Байден устроил Путину проверку

44 минуты назад

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В понедельник в шотландском Глазго открывается климатический саммит COP26 с участием представителей большинства стран мира. Это ежегодное мероприятие, проходящее под эгидой ООН. Основная цель встречи в Глазго - подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Саммит был отложен на год из-за пандемии и станет самым крупным постковидным международным форумом. В городе предприняты беспрецедентные меры безопасности.

В первые два дня запланированы личные встречи глав стран-членов Большой двадцатки - ведущих экономик мира. Они обсудят, в какой степени каждая из стран выполнила обязательства по выполнению основных пунктов Парижского соглашения, которые заключаются в снижении выбросов парниковых газов, наращивании производства возобновляемой энергии, удержании повышения глобальных температур и выделении средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.

Саммит продлится почти две недели - с 1 по 12 ноября. ему придается огромное значение, но многие эксперты не ждут никакого прорыва. По их словам, в настоящий момент приоритетом для многих правительств является борьба с экономическими последствиями пандемии коронавируса и выход из сложившегося энергетического кризиса.

Саммит в Глазго - самое масштабное международное мероприятие, когда-либо проводившееся в Великобритании. В понедельник вечером гостей ждет королевский прием, устраиваемый принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской, а также герцогом и герцогиней Кембрижскими. Королева Елизавета II передаст гостям записанное видеообращение. Однако запомнится саммит не только этим.

Уже некоторое время коммунальщики Глазго устраивают локальные забастовки, требуя повышения зарплаты. В следствие пандемии штат уборщиков в городе был значительно сокращен, и оставшиеся сотрудники настаивают на компенсации за дополнительную нагрузку. В результате ситуация в городе в последние недели значительно ухудшилась.

Очевидцы говорят о переполненных мусорных баках. Порывы ветра, крысы и птицы разносят мусор по близлежащим улицам. На минувшую пятницу была назначена всеобщая забастовка коммунальных служб, но властям удалось убедить профсоюзы не делать этого в период проведения в городе крупного международного мероприятия.

Отели и владельцы частного съемного жилья значительно подняли цены. Кроме того, по неясной причине количество предложений аренды в городе существенно сократилось. Одна из версий - люди боятся, что столь многолюдное мероприятие усугубит эпидемиологическую ситуацию, и временно снимают свое жилье с сайтов. По словам представителей оргкомитета СОР26, за сутки до начала саммита около трех тысяч его участников все еще не были обеспечены местом для постоя.

Добраться до Глазго из Лондона и других городов тоже оказалось невозможно из-за транспортного коллапса, вызванного ураганными ветрами в центральной части Англии. Из-за поваленных на железнодорожные пути деревьев накануне были отменены поезда Лондон-Глазго. Среди тысяч неуехавших пассажиров оказался и министр по делам окружающей среды Великобритании лорд Зак Голдсмит, направлявшийся в Шотландию для участия в саммите.

Организаторы саммита не исключают, что в виду непредвиденных обстоятельств он может продлиться на два дня дольше, чем планировалось. Подробнее о целях и прогнозах встречи в Глазго читайте в материалах наших корреспондентов:

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Таиланд открывается для иностранных туристов

Пандемия унесла жизни почти 5 миллионов человек, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 247 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

После 18 месяцев корнавирусных ограничений Таиланд открывается для туристов. С 1 ноября вакцинированные туристы из 63 стран мира могут свободно путешествовать по Таиланду при наличии отрицательного ПЦР-теста, а также освобождаются от карантина. России в списке, где есть США, Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие европейские страны, нет, что означает, что россиянам нельзя будет приехать без прохождения карантина.

В Киеве с 1 ноября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса. С понедельника для проезда в транспорте, посещения торговых или фитнес-центров, кафе и ресторанов потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Австралия с ноября ослабляет жесткие пограничные ограничения и впервые за более чем полтора года разрешает вакцинированным гражданам выезжать за рубеж. Всем вакцинированным австралийцам, въезжающим в страну, более не надо будет находиться в обязательном 14-дневном карантине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заболела коронавирусом. Как она сама написала в "Твиттере", она еще 27 октября узнала, что ее родственники заразились коронавирусом, поэтому она не поехала с президентом Джо Байденом в Европу - в Рим на саммит стран "Большой двадцатки" и Глазго, где проходит климатическая конференция. "Благодаря вакцине у меня лишь слабые симптомы, и я продолжаю работать дома", - написала Псаки.

Макрон обвинил премьера Австралии во лжи

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На прошедшей в минувшие выходные встрече в Риме лидеров G20 президент Франции Эммануэль Макрон сделал резкое заявление в адрес премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, фактически обвинив его во лжи. Один из репортеров спросил Макрона, не думает ли он, что Скотт лгал ему в ситуации с многомиллиардным контрактом на строительство подводных лодок, на что французкий лидер ответил: "Я не думаю, я знаю".

В сентябре Австралия разорвала контракт с французским концерном Naval Group на поставку 12 подлодок, заявив, что собирается строить их сама с помощью США и Британии. 15 сентября Австралия, Соединенное Королевство и США создали новый военный альянс AUKUS - по первым буквам названий государств-участников.

В ответ Франция отозвала для консультаций своих послов в Вашингтоне и Канберре.

По мнению Макрона, ложь со стороны Австралии состоит в том, что австралийские власти утаили от французских парнеров факт проведения переговоров с другими сторонами уже после подписания контракта. В своем комментарии прессе в Риме он сказал, что уважает Австралию и австралийцев, но уверен, что уважение должно быть взаимным, и правдивость - наивысшая ценность во взаимоотношениях.

Скотт Моррисон настаивает, что причиной разрыва контракта стали национальные интересы Австралии, и он не считает это ложью.

Конфликт из-за "Хезболлы"

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Ливан оказался в центре дипломатического конфликта из-за "Хезболлы". Четыре арабские страны Персидского залива на выходных отозвали своих послов из Ливана. Формальным поводом стали слова министра информации Ливана, в прошлом ведущего телешоу, который фактически переложил вину за войну в Йемене на Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Дипломатический кризис - еще один виток противостояния между суннитской Саудовской Аравией и радикальной шиитской группировкой "Хезболлой", имеющую тесные связи с Ираном, и которую часто называют фактическим правителем Ливана. В воскресенье Саудовская Аравия дала понять, что поддерживать отношения с Ливаном нет смысла, пока страной управляет связанное с Ираном движение "Хезболла".

"В Ливане кризис из-за влияния иранских прокси", - сказал в воскресенье министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд.

Суд в Санкт-Петербурге освободил петербурженку Ирину Волкову, которую на выходных задержали и обвинили в оскорблении чувств верующих из-за фотографии в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Сама Волкова извинилась в суде: "Заигралась немножко в инстаблогера. Сделала фотографии без ума, так вышло, а затем уже подумала. Все будет удалено и больше такого не будет", - цитирует ее слова пресс-служба суда.

Словом года составители Оксфордского словаря английского языка выбрали vax, которое на русский можно перевести как "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать". Само слово появилось больше сотни лет назад, но в этом году его употребление выросло в разы, как само слово vax, так и в сочетаниях unvaxxed, double-vaxxed, anti-vaxxer ("невакцинированный, полностью вакцинированный или антиваксер"). Составители стараются выбрать "слово года", которое отражало бы реакцию англоязычного общества на социальные, политические и технологические перемены. Словом года вовсе необязательно признается лексическая единица, придуманная в указанный год. Важно, чтобы за этот год она стала общеупотребительной.

NYT: США и Россия ведут негласные переговоры

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Несмотря на казалось бы полное отчуждение между Россией и США, стороны продолжают искать точки соприкосновения и провели уже целую серию тайных встреч на разных уровнях, утверждает New York Times.

Нет, ничего не изменилось в поведении России, пишет газета. У границ Украины были замечены российские ракеты, способные нести ядерный заряд. Кремль продолжает намекать на возможность вторжения к соседу. После летнего затишья с территории России снова возобновились хакерские атаки с дальнейшими требованиями выкупа, а в конце октября Microsoft объявила о новой российской кампании киберслежения.

Но при всем этом администрация Джо Байдена, по видимому, решила избрать более трезвый подход к взаимоотношениям с Кремлем, считает NYT. С тех пор, как Байден и Путин лично встречались в Женеве в июне этого года, представители американской администрации трижды летали в Москву, и еще ряд встреч был проведен на нейтральной территории - в Финляндии и Швейцарии. В частности, по информации NYT, сторонами активно обсуждаются вопросы по контролю за вооружениями и в сфере кибербезопасности.

К примеру, несколько недель назад американская сторона передала России имена российских хакеров, замешанных в кибератаках на объекты в США. Их личности были установлены американской разведкой, и теперь Вашингтон ждет, как Владимир Путин пройдет этот тест. Ведь он сам говорил на встрече с Байденом, что будет всячески способствовать борьбе с кибер-вымогателями. Последуют ли теперь аресты хакеров, задаются вопросом в Белом доме.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, им предельно ясны взгляды и намерения Путина, но все же в Вашингтоне считают, что попытки диалога необходимы хотя бы для того, что напряженность в отношениях между странами не вышла из-под контроля.

Впрочем, пишет NYT, такого же мнения придерживаются и в Москве. "Важно, что Байден понимает, что ему не удастся изменить Россию. Россия такая, какая есть", - цитирует издание кремлевского советника Федора Лукьянова.

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С 1 ноября Россия закрывает постпредство при НАТО. В Москве кроме того будет приостановлена деятельность военной миссии Североатлантического альянса и его информационного бюро. Российские власти пошли на такой шаг в ответ на высылку в октябре 10 российских дипломатов из Брюсселя.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя. Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии", - говорил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 18 октября.

6 октября руководство НАТО решило вдвое сократить российскую миссию при организации - выслать восемь дипломатов и упразднить еще две позиции. НАТО назвало лишенных аккредитации россиян "незаявленными сотрудниками российской разведки".

Невероятные мумии чинчорро

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В 1917 году при раскопках песчаного пляжа в городе на севере Чили немецкий археолог Макс Уле обнаружил мумифицированные человеческие останки. Радиоуглеродный анализ, сделанный много лет спустя, показал, что им свыше 7 тысяч лет, то есть они на две тысячи лет древнее, чем знаменитые древнеегипетские мумии. Подробнее об одном из самых древних процессов мумификации и о том, как живется в городе Арика, на севере Чиле, где и были найдены невероятные мумии, читайте тут: "Наши соседи - мумии": как живется в городе, выстроенном поверх некрополя древнего народа

И еще пара слов о климатической конференции. Наш корреспондент Николай Воронин за шесть минут расскажет о том, почему этот саммит так важен, что именно стоит на кону и что будет, если договориться не удастся?