"Птицей года" в Новой Зеландии стала летучая мышь. Почему?

28 минут назад

Автор фото, Ian Davidson-Watts

В конкурсе "Птица года", который регулярно проводится в Новой Зеландии, впервые в истории победила летучая мышь. Процесс голосования сопровождался жаркими спорами в соцсетях, а его результаты вызвали как восторг и поздравления, так и нецензурные обвинения в "очевидной фальсификации".

Когда организаторы внесли длиннохвостую летучую мышь пекапека в список претендентов на звание "Птицы года-2021", это сильно встрепенуло новозеландскую общественность: все-таки летучих мышей обычно относят к классу млекопитающих, а не птиц.

К тому же за последние два года на репутации летучих мышей неблагоприятно отразились подозрения в том, что от них мог распространиться по миру коронавирус.

Однако открытое онлайн-голосование продемонстрировало, что любители птиц со всего мира оказались готовы отбросить предубеждения и пойти против устоявшихся представлений о зоологии.

Более 7 тыс. человек отдали свой голос за летучую мышь пекапека, что на 3 тыс. голосов больше, чем за какапо - нелетающую ночную птицу, которая уже не раз побеждала на этом конкурсе. Всего в онлайн-голосовании приняли участие около 57 тыс. человек.

Пекапека активны по ночам, перелетая с дерева на дерево на скорости около 60 км/ч и охотясь на насекомых. У этих животных тело размером с большой палец руки, а размах крыльев не превышает ладони.

Пекапека являются одним из всего лишь двух эндемических ("коренных") млекопитающих Новой Зеландии. Второе - дельфин Гектора, вид, находящийся на грани вымирания.

Как летучая мышь стала претендентом?

По словам представительницы конкурса Лоры Киоун, организаторы хотели привлечь внимание к проблеме исчезновения животных-эндемиков. "Факт в том, что большинство жителей Новой Зеландии даже не знают, что у нас есть "коренная" летучая мышь. А когда ты не знаешь о существовании животного, защитить его от вымирания довольно трудно", - объяснила Лора Киоун.

Результаты голосования очень обрадовали устроителей конкурса. "Кампания по осведомлению об этом пушистом комочке захватила умы нации! - написала Киоун. - Голоса за летучую мышь - это голоса за контроль над хищниками, за восстановление среды обитания, за борьбу с климатическими изменениями и защиту наших летучих мышей и их пернатых соседей".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Сотни голосов с одного IP-адреса: как выбирали “Птицу года” в Новой Зеландии.

Новозеландская природоохранная организация Forest and Bird проводит конкурс "Птица года" уже 16 лет. За это время у конкурса появились десятки тысяч поклонников - не только в самой стране, но и за ее пределами. А у птиц-претендентов даже возникли страницы в соцсетях и "менеджеры предвыборных кампаний".

В 2018 году над конкурсом нависло обвинение в фальсификации после того, как более 300 голосов пришло с одного и того же IP-адреса в Австралии.