"Чукотка" из уток и расправа над зайцами: громкие скандалы с российскими чиновниками на охоте

час назад

Автор фото, Maxim Kiselev/TASS

На прошлой неделе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина застали в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, причем сам чиновник утверждает, что просто нашел мертвого лося в лесу и хотел отвезти его в полицию.

Рашкин - далеко не первый высокопоставленный российский чиновник, оказавшийся в центре скандала из-за незаконной охоты. В большинстве случаев участникам этих историй удавалось выйти сухими из воды, хотя Уголовный кодекс предписывает весьма суровое наказание за браконьерство.

Би-би-си вспоминает самые громкие охотничьи скандалы последних лет, в центре которых оказывались представители российской власти.

300-килограммовый лось

Всего за две недели до случая с Валерием Рашкиным в Рязанской области произошел другой - и тоже с убитым лосем.

В середине октября СМИ сообщили о том, что в районе Белореченского заказника по подозрению в браконьерстве были задержаны рязанский вице-губернатор Михаил Семенов, вице-мэр Рязани Алексей Пустовалов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.

Как писала "Новая газета", чиновники были задержаны в ходе масштабного рейда на браконьеров, в котором принимали участие сотрудники полиции и ФСБ, а непосредственно силовой частью операции занимался СОБР.

Местный охотник сообщил изданию "КП-Рязань", что в результате охоты был застрелен взрослый половозрелый лось массой 300 кг, получить лиценизию на отстрел которого крайне сложно.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как дроны помогают бороться с браконьерами

Сами чиновники свое участие в охоте не подтверждали. Михаил Семенов лишь заявлял, что все началось с "явного вброса в безличный анонимный телеграм-канал с неоднозначной репутацией".

Правительство Рязанской области сообщило, что направило "одному из рязанских СМИ" официальное письмо с требованием опубликовать опровержение новостей о задержании вице-губернатора.

Надпись из гусей

В мае в одном из пабликов в "Инстаграме" появилось фото, на котором мужчина с ружьем позирует на фоне убитых уток, из которых на снегу выложена надпись "Чукотка 2021". Снимок быстро разошелся по соцсетям и вызвал бурю возмущенных комментариев пользователей.

Вскоре после этого полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку фотографии, однако имя охотника официально нигде не называлось.

В июне "Новая газета" объявила награду в 100 тыс. рублей за достоверную информацию об имени и фамилии охотника. Через несколько часов сразу несколько читателей сообщили, что на снимке запечатлен депутат Магаданской городской думы от "Единой России" Александр Крамаренко.

Сам чиновник заявил изданию, что это не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп", - утверждал законодатель.

Тем не менее 18 июня на сайте "Единой России" появилась информация о том, что членство Крамаренко в партии приостановлено "до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов".

Согласно уголовному кодексу России, если чиновник участвует в незаконной охоте и злоупотребляет своим служебным положением, то ему может грозить штраф до миллиона рублей и тюремный срок до пяти лет с запретом занимать определенные должности.

Об уголовном деле или каких-либо результатов проверки в отношении Крамаренко пока не сообщалось.

Волк и снегоход

В апреле в центре охотничьего скандала оказался еще один региональный законодатель - депутат Курганской областной думы Денис Хахалов.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как во время зимней охоты на волков охотники, среди которых присутствует Хахалов, переезжают еще живого волка снегоходом. После этого один из них засовывает в пасть волку ствол ружья, и мужчины смеются над умирающим животным.

Как сообщало издание "Подъем", на депутата в региональный главк МВД пожаловались сотрудники областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, однако проверка в итоге так и не была начата из-за бюрократической путаницы: охота проводилась в Свердловской области, а ее участники были из Курганской области, поэтому жалобы передавались из одного региона в другой.

Сам Хахалов рассказывал журналистам, что убитый волк якобы был подранком и кидался на людей, а поскольку в ружье закончились патроны, то его решили добить с помощью снегохода.

Вскоре после появления скандальных видеозаписей чиновника исключили из "Единой России": депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал его живодером и пояснил, что Хахалов лишился партбилета "за дискредитацию партии".

В августе в отношении Хахалова и еще пятерых человек было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

Губернатор и медведь

В сентябре 2018 года на YouTube появилась видеозапись, на которой видно, как губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко подходит к медвежьей берлоге и делает несколько выстрелов, после чего из берлоги вытаскивают убитое животное.

Утверждалось, что медведь находился в спячке и выстрел был сделан прямо в голову животного. Ролик вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей.

Вскоре после этого глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что намерен обратиться в генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку произошедшему.

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS Подпись к фото, Скандал с убийством медведя не повлиял на карьеру Сергея Левченко, однако через год он все равно ушел в отставку

Пресс-служба губернатора утверждала, что запись была сделана в ноябре 2016 года в разрешенный для охоты период и что лицензия на отстрел животного имелась. Там также подчеркивали, что убитый медведь был шатуном и угрожал местным жителям.

Тем не менее в конце декабря 2018 года правоохранительные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя.

Накакого наказания Левченко до сих пор не понес, однако своего губернаторского поста он лишился досрочно - в декабре 2019 года. СМИ писали, что досрочная отставка могла быть связана с недостаточными мерами по борьбе с последствиями летних наводнений в области.

Зайцы на дороге

В декабре 2015 года по интернету разлетелись фотографии сотен убитых зайцев, выложенных на дороге перед улыбающимися охотниками.

Как писала "КП", снимок был сделан в январе 2015 года в Краснодарском крае - на нем видны тушки 176 зайцев, убитых за один день без разрешения на массовый отстрел животных.

Как утверждало издание, в охоте принимали участие пять или шесть человек, среди которых мог быть глава Ленинградского района Краснодарского края, а также несколько судей и бывший работник Госнаркоконтроля.

"Новая газета" также сообщала, что в охоте на зайцев принимали участие "федеральные судьи, прокуроры, главы местных администраций", однако имена участников не называла. Издание добавляло, что по факту убийства зайцев начато расследование, однако оно продвигалось крайне медленно.

Депутат и бобр

Весной 2013 года депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев опубликовал в "Твиттере" фотоотчет о своей охоте на юге Архангельской области: на фотографиях он позирует с трофеями - уткой, медведем и бобром.

Отчет Валуева возмутил многих пользователей соцсети и заинтересовал управление Следственного комитета по Архангельской области, которое решило провести проверку по подозрению в незаконной охоте.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Валуев незаконно убил бобра на охоте, но наказывать его за это не стали

В результате правоохранители пришли к выводу, что охота на медведя и селезня осуществлялась при наличии необходимых разрешений в соответствии с требованиями действующего законодательства, а без разрешения был убит только бобр.

"Несмотря на то, что охота на бобра в указанный период времени запрещена, указанные действия не образуют признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота), так как добыча бобра не причиняет крупного ущерба животному миру Архангельской области", - говорилось в сообщении СКР.

Охота с вертолета

9 января 2009 года на Алтае потерпел крушение вертолет Ми-171. На борту было 11 человек, семеро из них погибли. Среди погибших был полномочный представитель президента в Госдуме Александр Косопкин.

Через несколько дней после катастрофы барнаульское издание "Алтапресс" опубликовало фотографии с места крушения, на которых видно, что рядом с упавшим вертолетом лежат убитые архары - алтайские горные бараны, занесенные в Красную книгу России.

Представители WWF совместно с российским отделением Greenpeace обратились с письмом к генпрокурору Юрию Чайке с требованием расследовать вертолетную охоту.

В апреле 2009 года СКР завел уголовное дело по факту незаконной охоты. В интервью МК выживший пассажир вертолета Анатолий Банных подтвердил, что с вертолета велась охота на архаров, но утверждал, что в ней принимали участие только погибшие Александр Косопкин и сотрудник аппарата Госдумы Сергей Ливишин.